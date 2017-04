Big Little Lies 2/ La seconda stagione a rischio: gli sceneggiatori alla ricerca di idee

Big Little Lies

BIG LITTLE LIES 2, UN FINALE APERTO CI FARA' SPERARE IN UNA SECONDA STAGIONE? - Il finale di Big Little Lies andrà in onda oggi, 19 aprile, su Sky Atlantic e sarà allora che capiremo se davvero ci siano i fondamenti per una seconda stagione o meno. Sin dall'inizio sapevamo che Big Little Lies 2 non ci sarebbe stato ma vuoi per gli ascolti, vuoi per il successo di critica e di pubblico, sembra proprio che la HBO sia pronta ad investire sui nuovi episodi. La mini serie creta da David E. Kelley e che annovera nel cast Nicole Kidman, Reese Whiterspoon e Shailene Woodley, è pronta a stupirci con le importanti rivelazioni dell'ultimo episodio rivelando l'identità della vittima, chi è morto e cosa lega i nostri protagonisti al giallo che abbiamo visto in queste ultime settimane? Le nostre donne protagoniste finalmente otterranno le risposte che stavano cercando proprio come lo spettatore che finalmente chiuderà il cerchio sulla vittima, questo chiuderà la porta ad un seguito? Sembra proprio di sì.

Gli sceneggiatori della serie si sono detti pronti a cercare nuove idee per mettere insieme una nuova stagione ma tutto potrebbe cambiare facendo di Big Little Lies un'altra serie antologica e quindi tornando in onda ma cambiando "vittima", location e, magari, anche protagonisti. Solo il segreto sull'omicidio e la volontà di nascondere la verità da parte delle protagoniste potrebbe dare un possibile seguito alla serie, ma con quale credibilità?

© Riproduzione Riservata.