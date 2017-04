CECCHI PAONE VS PATRIZIA DE BLANCK/ Video, lite in diretta: la contessa “Ti mando aff…”. Lui “Maleducata!"

Alessandro Cecchi Paone e Patrizia De Blanck a Dalla vostra parte

CECCHI PAONE vs PATRIZIA DE BLANCK, LITE IN DIRETTA: VIDEO. LA CONTESSA: “TI MANDO AFF…”. LUI: “MALEDUCATA” - Dalla vostra parte su Rete 4 si è consumato un duro scontro in diretta da Alessandro Cecchi Paone e Patrizia De Blanck. L’argomento era l’ondata di furti e rapine che tolgono il sonno a molti commercianti. I due ospiti erano chiamati a commentare il caso del signor Pio Angelini, che nella sua tabaccheria ha subito ben 24 furti. La contessa ha quindi raccontato un fatto avvenuto nei box di casa sua, dove una sua vicina è stata aggredita e picchiata da un uomo che le ha portato via la borsa. Il giornalista è intervenuto commentando: “Succede tutto a casa sua?”. La De Blanck, che in un recente articolo apparso su un noto settimanale veniva presentata come la “contessa con la pistola” è sbottata: “Sai che c’è Cecchi Paone? Io ti mando ufficialmente aff…Io sono la contessa del popolo e ti mando pure aff…io ho avuto tre rapine, quattro furti.”. La De Blanck ha ricordato anche altri casi di donne che hanno subito aggressioni a scopo di rapina e Cecchi Paone ha colto l’occasione per contrattaccare: “Sono molto più educate di te”. Il giornalista ha chiesto poi una maggiore presenza delle forze dell’ordine e pene certe per chi commette i reati, ma la De Blanck è tornata ad interomperlo: “E nel frattempo che facciamo? Ci vieni a trovare all’ospedale?”. Cecchi Paone però non si è scomposto: “Ma quando? Ti vedo solo massacrata nella tua volgarità. Maleducata come sei non ti puoi permettere di esprimere opinioni”. Clicca qui per vedere la lite al minuto 20.00.

