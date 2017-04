CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi puntata 19 aprile 2017: Tony Drago e Denise Pipitone

Chi l'ha visto?

CHI L’HA VISTO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 19 APRILE 2017: DENISE PIPITONE E TONY DRAGO - Federica Sciarelli torna puntuale su Rai 3 stasera, mercoledì 19 aprile 2017, per guidare una nuova puntata di Chi l’ha visto?: saranno due in particolare i casi sui quali la presentatrice si concentrerà. Il primo è quello di Denise Pipitone: la bambina, di soli quattro anni, è scomparsa il primo giorno di settembre del 2004 e da allora di lei si sono perse le tracce. La madre della piccola, Piera Maggio, non ha mai smesso di chiedere giustizia e di cercare la verità: Federica Sciarelli ripercorrerà le tappe fondamentali del caso, analizzando ogni aggiornamento e seguendo in diretta la decisione della Cassazione.

A seguire, Chi l’ha visto? tornerà ad occuparsi di un’altra terribile morte: quello di Tony Drago, caporale dei Lancieri di Montebello a Roma, che è stato trovato senza vita la mattina del 6 luglio di tre anni fa. Ricordiamo che è sempre possibile inviare segnalazioni alla redazione, con un fax, una mail o una lettera: proprio ieri - come si legge nella sezione news del sito - sono stati ritrovati la giovane 16enne scomparsa a Ravenna circa una settimana fa e il 21enne scomparso il 20 dicembre in Puglia.

