COME TU MI VUOI/ Su La5 il film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi (oggi, 19 aprile 2017)

COME TU MI VUOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST - Come tu mi vuoi, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21:10. Una pellicola di genere commedia sentimentale realizzata in Italia nel 2007 prodotta per la regia di Volfango De Biasi il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Gabriella Tommassetti, Alessandra Magnaghi e Tiziana Martini. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Giulia Steigerweill, Niccolò Senni e Luigi Diberti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COME TU MI VUOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una ragazza di nome Giada (Cristiana Capotondi) studentessa presso la facoltà di Scienze della Comunicazione a Roma. Giada è molto studiosa tanto che da tutti viene considerata come una secchiona anche e soprattutto per il suo modo di vestirsi spesso fuori moda e trasandato. Giada non proviene da una famiglia molto ricca, motivo per cui è costretta a qualche piccolo lavoretto per pagarsi gli studi. Spesso infatti lavora come cameriera oppure fa ripetizioni. Di tutt’altra specie è la vita nonché la carriera universitaria di Riccardo (Nicolas Vaporidis), il quale provenendo da una famiglia molto facoltosa non si è mai dovuto preoccupare di guadagnarsi da vivere, motivo per cui trascorre le proprie giornate nell’ozio più assoluto uscendo con gli amici e prendendo parte a eventi mondani il tutto trascurando completamente i propri impegni come studente universitario. Proprio questa situazione spinge il padre di Riccardo a dargli un ultimatum ed ossia di tagliargli ogni fondo nel caso in breve tempo non avesse portato a casa qualche buon risultato.

Questo sarà il motivo per il quale la vita di Riccardo e quella di Giada si incontreranno inevitabilmente, in quanto gli amici del ragazzo lo convincono a sedurre in qualche modo Giada pur di ottenere da lei delle ripetizioni in maniera gratuita. Riccardo inizialmente è scettico in quanto non è attratto dalla ragazza, ma sente fin da subito una certa affinità nella sua personalità eccentrica e stravagante. Giada si lascia allora sedurre, ma poi consapevole di quanto le loro vite e le loro abitudini fossero differenti decide di chiedere aiuto ad un’amica di Riccardo, Fiamma (Giulia Steigerwalt) e così si trasforma nella classica tipa che può piacere a Riccardo. Quest’ultimo infatti, rimane piacevolmente colpito dalla trasformazione di Giada, ma tutto ciò però non basta a convincere Riccardo a cambiare stile di vita. Il tutto fino a che Giada non decide di agire per capire cosa effettivamente è importante nella propria vita.

