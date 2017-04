DI PADRE IN FIGLIA / Elena tradisce la famiglia per il piacere personale (Prima puntata 18 Aprile

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, I TOP DELLA PRIMA PUNTATA - La prima puntata di "Di padre in figlia", la fiction di Rai uno divisa in quattro puntate che analizzerà il percorso storico, economico e sociale dal 1958 fino agli anni '80, ha riscosso un gradito successo. Tra gli aspetti più interessanti della puntata sicuramente la qualità degli attori coinvolti che, quindi, ha fatto decisamente alzare di tono qualsiasi tipo di aspettativa sulla serie. Tra Francesca Cavallin e Stefania Rocca, Cristiana Capotondi e Alessio Boni, tantissimi sono gli altri grandi nomi che, con parti più o meno importanti, hanno partecipato alla fiction. Tra gli altri "top" della serie, anche le ambientazioni storiche e scenografiche, i testi e i dialoghi tra i vari personaggi, l'intreccio in sé della storia e i colpi di scena che lo spettatore stesso non si aspetta minimamente di vedere durante la puntata. tra gli aspetti positivi della fiction anche i tagli di stampo storico presi dai documentari del passato e l'amicizia tra Pina e Franca dopo il tradimento iniziale.

DI PADRE IN FIGLIA, I FLOP DELLA PRIMA PUNTATA - Si è appena conclusa la prima puntata di "Di padre in figlia", la fiction di Rai 1 in onda questa sera e anche per altre tre puntate, e che analizzerà il percorso storico, economico e sociale dal 1958 fino agli anni '80. Nonostante la bellezza e il successo riscontrato dalla fiction, ci sono stati alcuni aspetti negativi che hanno caratterizzato la puntata. Tra tutti, le idee troppo "libertine" di Elena, figlia di Franca e sorella di Maria Teresa. Il suo comportamento eccessivamente aperto e di ampie vedute non è stato criticato in quanto tale, ma perché ha ferito i sentimenti di Maria Teresa con il suo grande amore Riccardo e perché ha più di una volta peccato di egocentrismo, egoismo e presunzione anche nei confronti dei suoi affetti più cari. Tra i flop anche l'eccessiva velocità con cui si sono avvicendati i fati nel corso della storia. (Fabiola Granier)

