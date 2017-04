DONNE INCINTA A 60 ANNI / Lory Del Santo vuole un figlio: l’appello da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo a Pomeriggio 5

DONNE INCINTA A 70 ANNI, DA BARBARA D’URSO L’APPELLO DI LORY DEL SANTO: UN FIGLIO AD OGNI COSTO (POMERIGGIO 5) – “A 70 anni ha partorito un bambino”, ecco la mamma più vecchia del mondo presentata da Barbara d’Urso durante la seconda parte di Pomeriggio 5. Il servizio sulle donne incinta in età avanzata, mette in evidenza i nomi di Gianna Nannini, Heather Parisi e Alessandra Martinez. Non desta stupore quindi il desiderio di Lory Del Santo, che vorrebbe diventare mamma a 58 anni e, nonostante il parere positivo del fidanzato Marco Cucolo, i due dovranno scontrarsi con la suocera, contrariata dal desiderio dell’attrice. Lory Del Santo è incinta? La regista di “The Lady”, in diretta dalla ruspante conduttrice napoletana racconta solo di avere qualche chilo di troppo. In studio con la d’Urso, anche Serena Garrita con il fidanzato Niccolò, Patrizia Groppelli, Giovanni Conversano con la fidanzata Giada incinta del piccolo Enea, Giuseppe Tini (70 anni) con la moglie che ha 41 anni (i due hanno un figlio di 5 anni). Lory Del Santo confessa di volere un figlio avendo già deciso il nome: Alù. Lory sostiene di volere dare al figlio anche il suo cognome. Marco Cucolo si dimostra molto titubante: “Non è uno scherzo, bisogna pensarci!”. Anche Niccolò, fidanzato di Serena Garitta ha presentato notevole smarrimento ma Lory Del Santo ribadisce di volere un figlio a prescindere da Marco: “Pasqualina non è contenta…” incalza la conduttrice ribadendo che la madre di Cucolo non è felice di questa decisione. “Il diretto di avere dei figli è intoccabile!”.

Giovanni Conversano dà velatamente della nonna a Lory ma Barbara non ci sta: “Ci sono donne a 60 anni che sono molto più amorevoli di donne che ne hanno 30. Finché giochiamo va bene ma ognuno è libero di scegliere ciò che vuole!”. Anche Serena Garitta è d’accordo con la conduttrice anche se: “Io ho partorito a 38 anni e mi sentivo comunque fuori tempo massimo”. L’ex tronista di Uomini e Donne pensa che comunque quella di Lory Del Santo sia una scelta egoistica e la fidanzata di lui sostiene che sia una scelta contro natura ma anche in questo caso Barbara d’Urso prende le difese di Lory e, il tutto si conclude ironicamente con il corso per future mamme che Serena ha messo in atto insieme alla Del Santo. Prima però, spazio al filmato di Giovanni Conversano e la fidanzata, tra ginnastica e piscina per il pavimento pelvico.

