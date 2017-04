Desirée Popper sposata? / Video, Uomini e donne: la verità sul 60enne e sul suo presunto matrimonio

Desiree Popper, Uomini e donne

Desirée Popper sposata?, Video, la verità sul 60enne e sul suo presunto matrimonio - La puntata di ieri di Uomini e donne è stata ricca di spunti e di novità almeno per tutti coloro che non avevano seguito queste rivelazioni sin dalla registrazione. Nell'ultima puntata del trono classico non c'è stato solo posto per le polemiche legate a Rosa Perrotta e i suoi corteggiatori ma anche a quello per Desirèe Popper e il suo presunto matrimonio. In rete da settimane ormai si parla di un marito per la tronista o, meglio, di un sessantenne che la giovane avrebbe sposato anni fa e che adesso risulta essere il suo ex. Dopo tanti pettegolezzi e articoli sul web, finalmente Desirèe ha deciso di prendere la parola durante la puntata e fare le sue rivelazioni. La tronista non è sposata e ci ha tenuto a ribadirlo dicendo la sua proprio mentre imperversava la polemica sulla sua collega.

Desirèe Popper ha dichiarato: "Non esiste nessun sessantenne nella mia vita ma, soprattutto, non esiste nessun matrimonio. Io non sono stata o sono sposata" e la tronista non sa proprio da dove siano nate queste voci che ha tenuto a smentire con chiarezza come è solita fare sempre quando tratta le sue cose. Per chi si fosse perso il momento clou del "trono" di Desirèe di ieri, ecco qui il video per vederlo o rivederlo.

