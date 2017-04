Diletta Leotta/ Voglia di maternità per la giornalista? Nuovi progetti in arrivo per lei

Diletta Leotta (Instagram)

Diletta Leotta, vacanze in Sicilia e nuovi progetti in arrivo: presto accanto a Carlo Conti? - Dopo una stagione ricchissima di impegni lavorativi e anche di polemiche, Diletta Leotta per le feste Pasquali ha deciso di godersi il sole della Sicilia. Qui la giornalista sportiva affonfa infatti le sue radici ed è qui che si trovano i suoi genitori. Scatti bollenti quelli della bella Leotta, e non solo per il sole cocente, che in pochi minuti raccolgono migliaia di like. Vediamo infatti Diletta rilassarsi al sole sugli scogli e con un bellissimo paesaggio siciliano alle spalle; ma questa breve pausa dal lavoro è stata anche l'occasione per godere degli affetti familiari. Eccola infatti tenere tra le braccia la sua nipotina più piccola, la dolce Bibi, che mostra ai fan con tanto orgoglio. Che ci sia voglia di maternità per l'affascinante Leotta?

Se sul fronte sentimentale non sembrano esserci grandi novità all'orizzonte, dal punto di vista lavorativo potrebbero invece arrivare per la Leotta grandi novità. Dopo la chiacchieratissima presenza sul palco dell’Ariston allo scorso Festival di Sanremo, pare infatti che Carlo Conti voglia nuovamente accanto a sè la Leotta. Dove? Nella prossima edizione de I Migliori Anni, il cui ritorno è previsto per fine aprile su Rai 1. Che sia arrivato il momento di vedere Diletta anche in programmi televisivi che non riguardino solamente il calcio?

