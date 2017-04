GREASE/ Su Italia 1 il film con John Travolta e Olivia Newton-John (oggi, 19 aprile 2017)

Grease , film prima serata

GREASE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Grease, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.10. Una commedia musicale del 1978 diretta da Randal Kleiser (Laguna blu, Zanna Bianca, un piccolo grande lupo, Tesoro mi si è ristretto il ragazzino) ed interpretata da John Travolta (La febbre del sabato sera, Pulp fiction, Hairspray - Grasso è bello), Olivia Newton-John (Xanadu, Due come noi, Together - Insieme) e Didi Conn (Tu accendi la mia vita, Frida, Shooting vegetarians). Il film ha ricevuto una nomination all'Oscar per la miglior canzone originale. La colonna sonora di Grease è stata un grandissimo successo commerciale, arrivando nella classifica degli album più venduti in moltissimi paesi. Alcuni brani compaiono ancora oggi in Gran Bretagna nella classifica dei singoli più venduti di tutti i tempi. Grease ottenne 5 nomination ai Golden Globe, ricevendone ben 2 per la miglior canzone originale, sia per il brano You're the one that I want che per il brano intitolato Grease. Il film si aggiudicò anche i premi come miglior film e come miglior film musicale ai People's Choice Award del 1979. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

GREASE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - America, anni '50. Durante le vacanze estive Danny Zuko (John Travolta) conosce Sandy (Olivia Newton-John), una ragazza australiana. I due si giurano amore eterno ma lei, finite le vacanze, deve tornare in Australia. Per pura coincidenza la ragazza finisce però per emigrare in America, dove si iscrive alla stessa scuola che frequenta Danny. Lì la ragazza conosce un gruppo di studentesse, le Pink Lady, che comincia a frequentare. Quando la ragazza confessa loro la sua avventura estiva e le Pink Lady scoprono che il ragazzo di Sandy è proprio il Danny del loro liceo, le ragazze organizzano un incontro 'casuale' fra Sandy e Danny. Quando i due si incontrano Danny è costretto, vista la presenza della sua banda, i Thunderbirds, a nascondere il proprio amore per non offuscare la sua fama di donnaiolo. La storia fra Sandy e Danny però riprende, nonostante le continue interferenze delle Pink Lady, dei Thunderbirds e degli Scorpions, una banda rivale. Quando Sandy e Danny si presentano come coppia ad una gara di ballo organizzata dalla scuola, finiscono divisi per una macchinazione delle Pink Lady, e Danny si trova accoppiato ad una sua vecchia fiamma. Questo mette in crisi Sandy, e Danny dovrà sudare per riconquistarla, convincendola che può davvero diventare un ragazzo per bene.

