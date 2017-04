GUIDO MARIA BRERA/ Il marito di Caterina Balivo, colpo di fulmine con lei: "E’ straordinaria, mi sdrammatizza"

Giudo Maria Brera, marito di Caterina Balivo

GUIDO MARIA BRERA, IL MARITO DI CATERINA BALIVO SI RACCONTA: IL COLPO DI FULMINE E LE DOTI DELLA MOGLIE - Se il nome di Giudo Maria Brera non vi dice niente, dovrete proprio ricredervi. L'uomo infatti, è il marito di Caterina Balivo ed è stato intervistato su Vanity Fair. Le dichiarazioni, valgono sicuramente la pena, ecco perché a seguire, vi riporteremo i punti più salienti di colui che condivide la vita di tutti i giorni con la regina dei tutorial! Guido Maria Brera però, non è soltanto il marito della conduttrice di "Detto Fatto" ma è anche un noto finanziere ed un talentuoso scrittore che è tornato in libreria (dopo il romanzo dal titolo "I diavoli") con il nuovo libro "Tutto è in frantumi e danza", scritto a due mani insieme ad Edoardo Nesi. In vista dell'uscita del nuovo lavoro cartaceo di Brera, Vanity Fair ha deciso di intervistarlo e, in mezzo ad una serie di riflessioni, inevitabilmente, si è anche parlato della moglie ed i figli. L'intervista si apre con una sorta di ringraziamento a Caterina Balivo in quanto lui, racconta di essere vissuto da sempre con una sorta di malessere esistenziale interno: "Da questo punto di vista Caterina mi ha fatto molto bene: mi sdrammatizza", confessa. Successivamente, Guido Maria Brera, parla della moglie dopo avere raccontato della precedente storia con Serena Autieri che, in realtà, sembra essere stato solo un breve flirt: "Non mi innamoro facilmente. Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo. Sarà che in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli. Quindi, o Caterina non ha difetti, oppure è stata brava a nasconderli", racconta ancora.

Con Caterina Balivo è stato amore a prima vista dopo una cena con amici comuni: "Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato". Di seguito, il finanziere ha raccontato di quanto Caterina Balivo sia stata brava a far funzionare la famiglia allargata (lui viene da un precedente matrimonio e due figlie). Ancora meriti per la conduttrice che ama la montagna solo per compiacere il marito: "Caterina non amava particolarmente la montagna, ma quando siamo lì stiamo bene. Ha rinunciato a tantissime cose per me perché, per il suo lavoro, avrebbe dovuto fare molta più vita sociale. Ogni tanto si lamenta che vorrebbe andare a Cortina o a Sankt Moritz dove c’è gente". In ultimo, qualche riflessione sui figli e le preoccupazioni, così come le responsabilità che aumentano anche in vista dell'arrivo dell'altra figlia e la gravidanza della Balivo: "Comincio ad accusare la stanchezza, ma i figli vengono per volere di Dio ed era giusto anche completare la famiglia per Guido Alberto, il nostro primogenito, che ha 4 anni. Dal punto di vista educativo, ammetto che se ne occupa totalmente Caterina, che è una mamma straordinaria: io prendo solo la parte divertente".

