Gianni Sperti Vs Rosa Perrotta, Uomini e donne, piovono accuse e Marco Cartasegna lascia lo studio! - La puntata di ieri di Uomini e donne ci ha riservato ancora un bel siparietto con protagonisti Gianni Sperti e Rosa Perrotta. La bella tronista non riesce proprio a liberarsi dell'opinionista che continua a tenerla d'occhio convinto che lei nasconda qualcosa e che le motivazioni che l'hanno portata sul trono non siano proprio legate all'amore e alla ricerca di un uomo che possa starle accanto. Anche nella puntata di ieri è andata in scena l'ennesima esterna che ha spinto Gianni Sperti a dire la sua. L'ex ballerino ha iniziato accusando la tronista di finto pudore visto che ad Alex ha tolto la mano che le aveva messo sui fianchi dicendo che "certe cose non le fa davanti a tutti" e poi appare mezza in intimo in un video musicale che ha fatto il giro del web. Le polemiche continuano e mentre la tronista cerca di spiegare che la vita privata e diversa dal lavoro, Marco Cartasegna spinge i due a smettere di parlare di queste cose e, soprattutto, invita Gianni Sperti a non accusare oltre Rosa soprattutto se non ci sono nuovi elementi per farlo.

Gianni Sperti però continua e rincara la dose visto che ha ancora qualcosa da dire. Questa volta non si parla della presunta conoscenza con Alex ma con Pietro. Il corteggiatore è reo di aver contattato la tronista su Facebook prima di arrivare in studio e il fatto che due non lo abbiano detto apertamente sin dal primo momento non solo infastidisce l'opinionista (che lo trova strano) ma anche Alex che, in parte gli da ragione. La polemica imperversa e così Marco Cartasegna, annoiato, lascia lo studio tra le risate della tronista che ormai è stufa di questi continui attacchi. Cosa succederà nella prossima registrazione?

