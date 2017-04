IL CASO THOMAS CRAWFORD/ Su Iris il film con Anthony Hopkins (oggi, 19 aprile 2017)

Il caso Thomas Crawford, film prima serata

IL CASO THOMAS CRAWFORD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST - Il caso Thomas Crawford, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller che è stata realizizzata nel 2007 e viene trasmessa nell'ambito del ciclo Hollywood thriller. Il film, Il caso Thomas Crawford è stato diretto da Gregory Hoblit, interpretato da Anthony Hopkins, che recita nel ruolo del protagonista Thomas Crawford, e Ryan Gosling, che è Willy Beachum. Il film ebbe due nomination ai Teen Choice Award e ai World Soundtracks Awards, Ryan Gosling vinse un premio al Santa Barbara International Film Festival, il Cinema Vanguard Award. Il ruolo di Willy Beachum fu proposto in un primo tempo anche a Chris Evans, la regia, ad un certo punto delle riprese, fu proposta anche a George Clooney. Nel film appare anche in un piccolo ruolo Sophie Hoblit, figlia del regista, qui al suo debutto cinematografico. Il caso Thomas Crawford è il primo film prodotto insieme dalla Castle Rock Entertainment e da New Line Cinema dopo che le due società erano state comprate, intorno alla fine degli anni novanta, da Ted Turner. Ma ecco in breve la trama del film.

IL CASO THOMAS CRAWFORD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Thomas Crawford è un ingegnere aeronautico sposato con una donna molto più giovane di lui. Un giorno Crawford scopre che lei lo tradisce con un altro uomo e decide di vendicarsi nel modo più terribile, uccidendola. Per farlo però escogita un piano diabolico che gli permetta di uscirne con le mani pulite, nonostante in un primo tempo egli confessi l'omicidio. Sua moglie però non è morta, ma è in coma perché il proiettile le è rimasto conficcato vicino al cervello. Ad occuparsi del caso di Crawford è un giovane e ambizioso procuratore distrettuale, Willy Beachum, che cerca di districarsi tra menzogne e verità.

