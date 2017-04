IL DOMANI NON MUORE MAI/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan (oggi, 19 aprile 2017)

Il domani non muore mai, film prima serata

IL DOMANI NON MUORE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il domani non muore mai, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio del 1997 diretta da Roger Spottiswoode (A spasso con Bob, Il sesto giorno, Turner e il casinaro) ed interpretata da Pierce Brosnan (The november man, Gioco a due, Mamma mia), Michelle Yeoh (Mechanic: Resurrection, La tigre e il dragone, La mummia . La tomba dell'Imperatore Dragone) e Teri Hatcher (Tango e Cash, Spy kids, la serie tv Desperaet housewives). Il domani non muore mai è il 18° film di James Bond, una delle saghe cinematografiche più lunghe e longeve della storia. Questo è il secondo film in cui l'agente britannico è interpretato da Pierce Brosnan, che ha dato volto a 007 dal 1995 al 2002, per un totale di 4 film. La serie è cominciata nel 1962, quando ad interpretare Bond era lo scozzese Sean Connery, che ha fatto da protagonista a 6 film della saga. L'attore che più a lungo ha interpretato Bond è stato però Roger Moore, con all'attivo 7 pellicole fra il 1973 e il 1985. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL DOMANI NON MUORE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - James Bond (Pierce Brosnan) è in missione in Afghanistan, dove deve fermare i piani di un terrorista. Questi permette a Bond di risalire a Elliot Carver (Jonathan Pryce), un tycoon interessato a scatenare una guerra fra Cina ed Inghilterra. Grazie ad una nave invisibile ai radar, infatti, Carver riesce a far affondare una fregata della marina britannica, incolpando i cinesi. Bond ha avuto in passato una relazione con Paris (Teri Hatcher), la moglie di Carver, e grazie a lei riesce ad infiltrarsi nell'organizzazione criminale del magnate. Qui scopre che l'obiettivo di Carver è scatenare una guerra solo per aumentare l'audicence dei suoi canali televisivi, e quindi fare più soldi. Quando Carver scopre la presenza di Bond questi è già riuscito a scoprire i suoi piani, lanciare un missile sulla Cina, sempre utilizzando la sua nave stealth, incolpando la Gran Bretagna. Purtroppo a pagare per avere aiutato Bond è proprio Paris, che viene uccisa dagli uomini di Carver. Per fermare i piani del tycoon terrorista ora Bond può contare solo su Wai Lin (Michelle Yeoh), un agente dei servizi segreti cinesi che lo aiuterà contro Carver.

