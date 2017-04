IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole 20 aprile: Camila ritorna ed è pronta a riconquistare Hernando

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 20 APRILE: CAMILA VUOLE RICONQUISTARE HERNANDO - Il viaggio di Camila giungerà al termine nella puntata spagnola de Il Segreto di domani. In essa, infatti, la signora Dos Casas e Beatriz rientreranno a Los Manantiales, del tutto ignare di ciò che è avvenuto in loro assenza. Hernando non ha resistito alle lusinghe di Lucia e dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo ha anche trascorso la notte in sua compagnia. I giorni precedenti alla partenza erano stati molto difficili per i coniugi Dos Casas che avevano litigato spesso, a causa dei dubbi e del senso di inferiorità di Camila. Ma ora quest'ultima sembrerà essere una donna diversa e rinata, tanto che non si farà nessun scrupolo nell'affermare di voler recupare il tempo perduto, impegnandosi al massimo per salvare il suo matrimonio. Anche Beatriz si dimostrerà molto felice per questa decisione: sarà solo un illusione? Proprio quanto Camila cercherà l'approccio fisico con il marito, lui si tirerà indietro continuando a pensare a Lucia. Sarà solo senso di colpa o assisteremo presto ad un vero sentimento tra loro?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 20 APRILE: CRISTOBAL E' IMPAZZITO? - Prepariamoci a nuove importanti novità relative alle puntate spagnole de Il segreto. In esse Cristobal continuerà ad essere profondamente provato delle recenti apparizioni alla Miel Amarga e il pianto di un bambino non farà che peggiorare le cose. Questi avvenimenti lo porteranno ai limiti della pazzia tanto che il dottor Zabaleta, interrogato da Carmelo, consiglierà di lasciare l'uomo in assoluta tranquillità, permettendogli di passeggiare all'aperto. Ma la situazione domani potrebbe degenerare: le anticipazioni ufficiali precisano infatti che una nuova piaga si presenterà alla Miel Amarga e Carmelo avrà il sospetto che si tratti di Donna Francisca. E se alla fine fosse proprio lei a compiere la sua vendetta portando il suo storico rivale ai limiti della pazzia? La vendetta in questo caso potrebbe dirsi completata una volta per tutte, senza l'aiuto di Severo. Ricordiamo infatti che Santacruz, Candela e il piccolo Carmelo Jr sono ancora vivi...

