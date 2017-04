IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cristobal nasconde qualcosa a Donna Francisca?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 APRILE: CRISTOBAL TRAMA CONTRO FRANCISCA? - Archiviato l'avvincente appuntamento serale di ieri, Il Segreto torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 per un nuovo appuntamento caratterizzato dal misterioso arrivo di Cristobal Garrigues. Il comportamento del nuovo intendente desterà grande preoccupazione in Donna Francisca che deciderà di seguire i consigli di Raimundo. Per questo, considerando che lui non le farà visita alla villa, sarà proprio lei a fingere un incontro casuale con il potente personaggio per poter parlare con lui. Ma tale dialogo non farà altro che confermare i sospetti della Montenegro: Cristobal potrebbe essere portatore di un grande mistero e tramare qualcosa alle sue spalle, come sospettato da Raimundo. Nel frattempo l'intendente farà visita alle altre persone potenti di Puente Viejo a partire da Hernando. Ma quest'ultimo, che avrà ben altro a cui pensare, dichiarerà di non volere sapere nulla di lui. Sarà l'inizio di una nuova rivalità?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DOLORES SCOPRE IL MATRIMONIO! - Problemi in vista per Matias nelle puntate spagnole de Il Segreto. In esse, infatti, il giovane Castaneda sarà ormai alle prese con i preparativi del suo matrimonio con Marcela, necessario in tempi rapidi per evitare che la voce della gravidanza si diffonda. Anche Beatriz è stata informata di questa novità, restando a dir poco sconvolta di fronte alla consapevolezza di avere perso per sempre il ragazzo del quale si è innamorato. Ma il peggio per i Castaneda non sarà questo: se i diretti interessati cercheranno di mantenere l'assoluto riserbo su questa cerimonia, la notizia arriverà purtroppo nelle mani sbagliate. Sarà niente meno che Dolores a scoprire il programma di Matias e non ci metterà molto a porsi qualche domanda sulle motivazioni di una simile fretta. Dopo di lei, la grande rivelazione giungerà anche a tutti gli altri abitanti di Puente Viejo? Purtroppo le abitudini della pettegola del paese sono ben note!

