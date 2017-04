IO STO CON GLI IPPOPOTAMI/ Su Rete 4 il film con Bud Specer e Terence Hill (oggi, 19 aprile 2017)

Io sto con gli ippopotami, film prima serata

IO STO CON GLI IPPOPOTAMI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Io sto con gli ippopotami, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.15. Una commedia del 1979 diretta da Italo Zingarelli (Lo chiamavano Trinità, Un esercito di 5 uomini, Più forte ragazzi) ed interpretata dalla coppia Bud Specer e Terence Hill (Altrimenti ci arrabbiamo, Non c'è due senza quattro, Chi trova un amico trova un tesoro) e Joe Bugner (Street Fighter - Sfida finale, The baby juice express, Cinderella Man - Una ragione per lottare). Un fatto poco noto è che spesso Bud Spencer e Terence Hill partecipavano anche alla stesura delle colonne sonore dei loro film. In Io sto con gli ippopotami, ad esempio, il brano principale, Grau grau grau, è stato cantato da Bud Spencer e scritto dall'attore stesso, insieme a Walter Rizzati.

IO STO CON GLI IPPOPOTAMI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Swaziland, anni '50. Tom (Bud Spencer) lavora come organizzatore di safari per turisti, ma è anche un amante degli animali. Per evitare che degli animali vengano uccisi durante i suoi safari, Tom carica a salve i fucili durante i suoi safari, ad insaputa degli stessi turisti. Tom, orfano, è stato cresciuto da una donna africana, insieme a suo cugino Slim (Terence Hill), un giramondo che ama le donne e la vita facile, ma odia lavorare ed impegnarsi nelle cose. Quando Slim, dopo un lungo vagabondare, ritorna a casa, lui e Tom cominciano a litigare per la loro indole estremamente diversa. Quando in seguito ad un incidente Tom perde il suo pullman per i safari, lui e Slim sono costretti a mettersi in affari insieme per acquistarne un altro. Tom e Slim hanno una cosa in comune, odiano i soprusi, così ben presto finiscono per scontrarsi con Mister Ormond (Joe Bugner), un boss della malavita locale che traffica in animali e spadroneggia sulla popolazione dei villaggi. L'unico ad osare sfidarlo è un medico locale, che stampa un piccolo giornale in cui lo accusa apertamente dei suoi traffici. Quando Ormond decide di metterlo a tacere, Tom e Slim intervengono in sua difesa. Ormond pensa allora di assumere i due cugini e li invita a cena per corromperli, ma i due si dimostrano onesti e legati ai loro principi. Il boss non riesce a comprare Tom e Slim e decide quindi di farli arrestare, con l'appoggio di un giudice corrotto. Tom finisce quindi in prigione, mente Slim riesce a fuggire durante il processo. Slim ha quindi il compito di liberare il cugino, perchè solo insieme i due potranno sventare i piani di Mister Ormond.

