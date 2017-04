ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 News: Moreno nei guai? Intanto Malena confessa inediti retroscena

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: NESSUN AVVICINAMENTO BOLLENTE TRA MORENO E MALENA MA IL RAPPER È SOTTO ACCUSA - L'Isola dei Famosi 2017 si è conclusa da una settimana e, come volevasi dimostrare, gli ex naufraghi stanno rilasciando dichiarazioni come se piovesse. Tra le più bollenti, troviamo proprio quelle di Malena, nuova musa ispiratrice di Rocco Siffredi che ha voluto mettere i puntini sulle "i" su determinate questioni venute a galla durante la sua permanenza in Honduras. Malena era stata scelta dalla produzione del reality show per il suo carattere disinibito e l'eventuale presenza di dinamiche interessanti. L'attrice a luci rosse però, una volta sbarcata sull'Isola dei Famosi, ha inevitabilmente messo in evidenza il suo essere donna e così, le si è anche spezzato il cuore prendendosi una cotta per Simone Susinna. Il modello di Dolce e Gabbana però, le ha regalato un sonoro due di picche che l'ha buttata molto giù di morale. Una volta terminato il programma, Malena ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti spiegando anche il flirt con Moreno, il rapper che aveva una fortissima "passione" per lei ancor prima di arrivare effettivamente in gioco: cosa è successo realmente? Ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Malena ha avuto modo di raccontare retroscena inediti.

Secondo ciò che riporta l'ex naufraga, tra lei e Moreno non c'è stato alcun avvicinamento bollente sull'aereo e, inoltre, ha precisato di non avere avuto alcun tipo di rapporto completo se non alcuni baci proprio con Susinna (che però l'ha smentita dopo un'intervista a TgCom24). Proprio Moreno, è stato di recente nell'occhio del ciclone dopo alcune dichiarazioni di Angelica Agrò, aspirante cantante che l'aveva già accusato di molestie ed è tornata sulla faccenda proprio di recente tra le pagine del settimanale "Nuovo". Il rapper però, è rimasto in silenzio: arriverà la replica dell’ex vincitore di Amici oppure no? Attendiamo ulteriori sviluppi ed intanto, cliccate qui per visionare uno scatto di Moreno insieme all’amica Giulia Calcaterra, anche lei ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

