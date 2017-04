Joe Bastianich e Nadia Toffa stanno insieme?/ Le foto dei baci finiscono sui giornali: sono una coppia?

Joe Bastianich e Nadia Toffa

Joe Bastianich e Nadia Toffa stanno insieme? Le foto pubblicate da Chi confermano la nuova e inaspettata coppia! - Una coppia che lascia tutti sorpresi quella composta da Joe Bastianich e Nadia Toffa. È il settimanale Chi ad aver pubblicato nel numero in edicola oggi alcune foto del giudice di Masterchef in dolce compagnia di Nadia Toffa, conduttrice e inviata de “Le Iene”. Una coppia che "non ti aspetti" quella pizzicata dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini all'uscita da un ristorante e poi in atteggiamenti molto più che amichevoli. I due si trovavano a Verona e qui hanno cenato per poi uscire dal locale insieme, i due si sono poi allontanati stretti in un tenero abbraccio e dagli scatti sembra quasi essere arrivato un bacio. Tra Joe Bastianich e Nadia Toffa sembra quindi sia davvero sbocciato l’amore. Si tratta comunque di due personaggi del mondo dello spettacolo molto riservati, che non amano quindi mettere in piazza il proprio privato, ecco perchè finora nessuno dei due ha confermato nè tantomeno smentito gli scatti e le susseguenti voci.

L'ultimo post social di Nadia Toffa risale però a meno di un'ora fa ma non tocca assolutamente l'argomento: "Buongiorno ragazzi! Volevo scusarmi per l'assenza ma avevo un estremo bisogno: quello di stare con la mia famiglia, che non vedevo da tanto tempo, ed è stato bellissimo! - scrive la "Iena" - Piccoli gesti come trovare il caffè pronto al mattino e il tuo piatto preferito servito a tavola sono state delle vere e proprie coccole. Spero che anche voi, nonostante il clima di tensione generale che leggiamo sui giornali, siate riusciti a trovare pace e amore in famiglia. NB mi è spuntato pure un herpes sul labbro per il troppo cioccolato".

