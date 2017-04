L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO/ Anticipazioni quarta puntata: Tonio incontra Chantal Cusano

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 21 APRILE: L'INCONTRO CON CHANTAL CUSANO - Giro di boa per la fiction di Canale 5 L'onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo. Venerdì 21 aprile, infatti, andrà in onda la quarta delle otto puntate in programma, nella quale Tonio Fortebracci affronterà il suo pericoloso viaggio in Svizzera per recuperare il tesoro della Mafia. Sarà durante questa pericolosa trasferta (che andrà a buon fine, rendendo Fortebracci la persona potente di un tempo) che il padrone farà la conoscenza di Chantal Cusano, la donna che sconvolgerà la sua vita. Si tratterà della moglie del ministro Cusano, un nuovo politico corrotto che avrà rapporti con la Mafia e di conseguenza con lo stesso personaggio interpretato da Gabriel Garko. Tonio e Chantal non si renderanno conto fin dal primo momento di questo sconvolgente sentimento, ma molto presto e in situazioni molto pericolose capiranno di non poter vivere l'uno lontano dall'altra. Riusciranno a vivere il loro amore senza subire le ripercussioni del Ministro e della stessa Mafia? Sarà proprio questo nuovo misterioso personaggio a rappresentare in grande amore del padrino, che nelle precedenti quattro stagioni ha dovuto dire addio a tutte le donne delle quali si era innamorato. Chantal Cusano sarà interpretata niente meno che da Bo Derek, l'attrice icona degli anni '80 che aveva rappresentato un vero esempio da seguire per l'attore Gabriel Garko, entusiasta di poter lavorare con lei.

© Riproduzione Riservata.