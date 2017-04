LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: le elezioni in Francia e non solo (puntata 19 aprile 2017)

La Gabbia Open (foto da Facebook)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 APRILE 2017: LE ELEZIONI IN FRANCIA, PENSIONI E LAVORO - Gianluigi Paragone è pronto a guidare un nuovo appuntamento con La Gabbia Open stasera, mercoledì 19 aprile 2017, sul piccolo schermo di La7: il programma di attualità torna puntando l’attenzione oltre i confini nazionali, in direzione del primo turno delle elezioni presidenziali che chiameranno i cittadini francesi alle urne la prossima domenica 23 aprile 2017, per decidere chi sarà il successore di Francois Hollande. Sono undici i candidati in lista: tra questi, anche Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Paragone, insieme ai suoi ospiti, volgerà poi lo sguardo anche più specificatamente sul nostro paese, occupandosi delle novità previdenziali, e dunque di pensioni e di lavoro.

Sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, con un post, sono stati annunciati i nomi di coloro che saranno presenti in studio più tardi: insieme al conduttore, ci saranno l’europarlamentare Sergio Cofferati, il direttore del Tg4 Mario Giordano e il vice direttore de Il Corriere della Sera Daniele Manca, insieme agli imprenditori Franco Debenedetti ed Ernesto Preatoni. Per concludere, Oliviero Toscani, Sabina Ciuffini e Antonio Caprarica.

