LE IENE SHOW/ Oggi, mercoledì 19 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Le Iene Show (foto da Facebook)

LE IENE SHOW, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (oggi, 19 aprile 2017) - I telespettatori che si sintonizzeranno oggi, mercoledì 19 aprile 2017, su Italia 1 in prima serata pensando di trovare Ilary Blasi e Teo Mammucari al timone de Le Iene Show rimarranno piuttosto delusi: ma era tutto in scaletta. La trasmissione si è fermata in occasione delle festività di Pasqua e tornerà in onda - come sottolineato in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale - il prossimo 23 aprile, insieme a Giulio Golia, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Paolo Calabresi e Matteo Viviani.

Se per nuovi servizi dovremo dunque pazientare ancora qualche sera, la proposta della rete Mediaset resta comunque decisamente valida: a partire dalle 21.10, infatti, verrà trasmesso il celebre musical Grease - Brillantina, con John Travolta e Olivia Newton-John. Una pellicola del 1978 che sarà comunque in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, specie degli appassionati del genere.

