MADE IN SUD/ Ospiti e anticipazioni: Maldestro atteso sul palco (puntata 19 aprile 2017)

Made in Sud

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 APRILE 2017 - Torna puntuale al mercoledì il programma comico di Rai 2: stasera, 19 aprile 2017, Gigi D’Alessio aprirà nuovamente il sipario di Made in Sud. Comici, sketch, risate e musica restano sempre gli ingredienti del programma, che si prepara a fare nuove scintille: insieme ai volti di sempre - come gli Arteteca, I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo - e a tutte le personalità dello show, il divertimento è assicurato. Come sempre, il conduttore sarà affiancato dalle insostituibili presenze di Fatima Trotta e di Elisabetta Gregoraci: proprio quest’ultima, di recente, ha fatto capolino anche su un’altra rete nazionale, in qualità di ospite, nella puntata speciale di Porta a Porta trasmessa a Pasquetta. Sulla sua pagina Facebook ufficiale ha condiviso uno scatto in compagnia del presentatore, Bruno Vespa: permetterà ai followers di sbirciare dietro le quinte e tra le prove della serata di oggi? Staremo a vedere…

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 APRILE 2017: MALDESTRO - Non mancherà l’ospite musicale in occasione del nuovo appuntamento con Made in Sud in programma più tardi su Rai 2: la settimana scorsa è stata Anna Tatangelo, amatissima cantante di Sora, a fare capolino in scena. Oggi, martedì 19 aprile 2017, tocca invece ad un talento che il pubblico delle reti nazionali ha imparato a conoscere sul palco del Festival di Sanremo 2017, Maldestro. Maldestro ha partecipato all’ultima edizione della kermesse nella categoria delle Nuove Proposte: ha portato in scena la sua “Canzone per Federica”, che gli ha permesso di classificarsi secondo (dopo Lele, noto volto di Amici di Maria De Filippi). Più tardi, oltre che con la musica, si dovra confrontare anche con l’atmosfera allegra e comica del programma: come se la caverà in questo caso?

© Riproduzione Riservata.