Masterchef 2017/ Antonia Klugmann è la chef stellata che sostituirà Carlo Cracco!

Antonia Klugmann

Masterchef 2017: Antonia Klugmann è la chef stellata che sostituisce Carlo Cracco! - È ufficiale: è la chef stellata Antonia Klugmann - 37 anni, triestina di nascita ma friulana d’adozione - il nuovo giudice di MasterChef Italia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italia. Con l'addio dello chef Carlo Cracco, Antonia Klugmann si unisce alla squadra dell'amatissima gara tra cuochi accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, precedentemente confermati. Non si tratta della sua prima apparizione nello show di SkyUno, che l'aveva già vista ospite nella finale della quinta edizione. Per Antonia Klugmann la cucina è stata un vero e proprio colpo di fulmine arrivato quando frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Milano. Le diventa chiaro in un baleno che il suo vero obiettivo è quello di diventare chef e inizia a muovere i primi passi in diversi ristoranti.

Il primo l'ha poi aperto a soli 26 anni a Pavia di Udine, intanto è stata per due anni la chef del ristorante stellato Venissa. Carattere e talento sono state le qualità grazie alle quali è riuscita a bruciare le tappe, tanto che nel 2014 ha finalmente realizzato il suo sogno aprendo L'argine, a Vencò, in provincia di Gorizia, conquistando già l'anno successivo la sua prima stella Michelin. Nel 2017 è stata eletta Cuoca dell'Anno dalla guida dei Ristoranti d'Italia dell'Espresso. Insomma, un grandissimo acquisto per la nuova edizione di Masterchef.

