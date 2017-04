Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 19 aprile a LatteMiele: tutti i segni zodiacali

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 19 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali nell'oroscopo di Paolo Fox possono considerarsi né carne né pesce. Tra questi ci sono sicuramente i Pesci che vivono alcune situazioni altalenanti. Nonostante sia partita la settimana con grande energia per poter arrivare a un momento di grande apatia. Il consiglio è quello di non affrettare le decisioni e di non fare quindi il passo più lungo della gamba. Potrebbero presto arrivare delle soluzioni dopo un momento che sembra comunque piuttosto complesso per diversi motivi. Anche per l'Ariete è un periodo un po' particolare, Pasqua è stata frenetica e piena di contrattempi. Non ci si può rilassare e dovrebbero arrivare dei momenti un po' particolari in cui non si riesce a trovare una soluzione a quanto accade. Per questo sarà interessante trovare delle risposte e per questo ci si sente come chiusi dentro a un limbo. Anche per il Capricorno ci sono diverse situazioni difficili da controllare, servirà sangue freddo e grande calma per agire.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 19 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Sale sicuramente il Sagittario che ha acquisito veramente molta forza e lo spessore di riuscire a trovare alcune situazioni favorevoli. Scende invece l'Acquario che potrebbe trovare tensione e anche arrabbiarsi per diverse situazioni. Anche fisicamente ci sono dei problemi che potrebbero portare a dei malesseri, per questo sarà importante cercare di recuperare le energie. I Pesci sono altalenanti e quindi sono in un periodo in cui scendono senza riuscire a trovare grande risposta. In amore anche alcune situazioni potrebbero portare a diverse arrabbiature. Lo Scorpione invece dovrebbe attendere delle risposte che finché non arriveranno tarderanno l'ascesa di un momento che è in vorticoso calo. Staremo a vedere se ci saranno poi dei miglioramenti nei prossimi giorni.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 19 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Andiamo a vedere la situazione legata all'oroscopo di Paolo Fox fatto sulle frequenze di LatteMiele. Lo Scorpione vive tensione per alcune risposte che potrebbero portare a diverse situazioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero presto arrivare delle novità interessanti. Il Capricorno deve vivere un momento di calma con alcune difficoltà che negli ultimi mesi hanno aumentato le tensioni. E' una settimana altalenante per i Pesci che sicuramente dopo una Pasquetta fatta di grande energia porta a una situazione di apatia. Non si riesce a prendere una decisione su diversi momenti particolari. In campo sentimentale dovrebbero arrivare delle incertezze che alla fine potrebbero rischiare di logorare alcuni rapporti. Per la Bilancia invece in amore ci sono poche garanzie e potrebbero arrivare dei problemi. Anche in campo lavorativo ci potrebbero essere delle discussioni.

