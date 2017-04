POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso tornerà a parlare di diete? Il servizio con Costantino, video (19 aprile 2017)

Pomeriggio 5 (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, PUNTATA 19 APRILE 2017: SI TORNERÀ A PARLARE DI DIETE? VIDEO, IL SERVIZIO DI IERI - Barbara D’Urso riaprirà le porte di Pomeriggio 5 oggi, mercoledì 19 aprile 2017, per un nuovo appuntamento con il contenitore della rete Mediaset che si occupa di cronaca, attualità e mondo dello spettacolo: la conduttrice è tornata in onda dopo la pausa dettata dalle festività di Pasqua, e ha affrontato un tema che è stato in grado di attirare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Le diete: la prova costume si avvicina, e le grandi scorpacciate di questi giorni non hanno certo dato una mano, sotto questo punto di vista. Durante l’appuntamento con Pomeriggio 5 in programma ieri erano diverse le personalità presenti nello studio di Barbara D’Urso: non poteva naturalmente mancare Francesco Nozzolino, ospite frequente della trasmissione che i telespettatori hanno conosciuto durante la sua partecipazione a Ciao Darwin.

C’è stato spazio anche per un servizio che ha visto al centro Costantino Vitagliano e Paola Galloni, alle prese con la preparazione di una frittata a base di spinaci: nella clip, Vitagliano si mette alla prova tra i fornelli salutando il pubblico e lo studio ad opera completata. L’argomento ‘diete’ tornerà protagonista anche durante la nuova puntata di Pomeriggio 5 in programma dalle 17.10 circa? Clicca qui per vedere il video del servizio di Pomeriggio 5 direttamente da Video Mediaset.

© Riproduzione Riservata.