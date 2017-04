La Pina (Foto da Facebook)

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 APRILE: TORNANO LE SPOSE, CHI VINCERÀ? - Il comune denominatore non può non essere il 4 nella quarta puntata della 4^ stagione di Quattro Matrimoni in Italia che andrà in onda oggi, mercoledì 19 aprile 2017, su Fox Life (Sky) a partire dalle 21:10. E quattro, in linea con la tradizione del programma, saranno le spose che a suon di giudizi piccati e con chissà quale livello di onestà giudicheranno i matrimoni delle dirette concorrenti per aggiudicarsi una luna di miele in una delle mete da sogno messe in palio da Eden Viaggio. Le donne, dunque, tornano ad essere grandi protagoniste nella punta odierna, dopo che il terzo episodio stagionale era stato interamente dedicato a 4 sposi che non se le sono mandate a dire pur di ottenere l'ambito viaggio con il proprio partner.

Le uniche anticipazioni filtrate finora dicono che protagonista della puntata sarà Alessia, sposa del tarantino che, come riportato da vivimassafra.it, come location per il proprio sposalizio ha optato per la splendida spiaggia di Monopoli. I commenti pungenti delle concorrenti, come di consueto, non mancheranno ma da quest'anno Quattro Matrimoni in Italia è certamente più piacevole e divertente grazie al contributo unico de La Pina, voce radiofonica e sempre capace di trovare una battuta dissacrante per ogni occasione.

