RENATO POZZETTO STA MALE?/ Le condizioni di salute fanno annullare lo spettacolo

Renato Pozzetto sta male, annullato lo spettacolo "Siccome l'altro è impegnato": ecco cos'è accaduto - Momenti di grande preoccupazione per Renato Pozzetto. Il teatro Giuditta Pasta di Saronno ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio che immediatamente preoccupato i fan dell'attore, pronti ad assistere al suo nuovo spettacolo. "Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che lo spettacolo con Renato Pozzetto, previsto per sabato 22 aprile, è stato annullato dallo stesso artista per motivi di salute. - si legge nel messaggio alla clientela - La sala era già tutta esaurita da tempo, vi chiediamo di leggere con calma tutte le modalità per ottenere il rimborso - e si conclude proprio con un messaggio d'auguri per Renato Pozzetto - Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà e auguriamo all'artista di tornare al più presto sul palco".

Non è chiaro quale malore abbia colpito l'attore, in quanto non è stata diffusa alcuna altra notizia dallo staff di Pozzetto, ma non sembra possa trattarsi di qualcosa di molto grave. Pozzetto avrebbe dovuto portare in scena lo spettacolo "Siccome l'altro è impegnato", uno show che attraversa tutta la sua carriera, partendo dai suoi 10 anni di cabaret, per arrivare ai 15 anni di teatro fino ai 30 di cinema. I fan intanto chiedono ulteriori notizie sulle condizioni di salute dell'attore che sperano possa tornare presto in scena.

