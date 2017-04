ROMEO+JULIET/ Su Rai 4 il film con Leonardo Di Caprio e Claire Danes (oggi, 19 aprile 2017)

Romeo+Juliet, film prima serata

ROMEO+JULIET, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST - Romeo+Juliet, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola drammatica e sentimentale realizzata nel 1996 diretta da Baz Luhrmann (Il grande Gatsby, Moulin Rouge, Ballroom - Gara di ballo) ed interpretata da Leonardo Di Caprio (Titanic, Inception, Punto di non ritorno - Before the flood), Claire Danes (Stardust, Terminator 3 - Le macchine ribelli, The hours) e John Leguizamo (The infiltrator, Moulin Rouge, Carlito's way). Romeo + Juliet è un adattamento in chiave moderna della notissima tragedia shakespeariana Romeo Giulietta. Il film è stato candidato all'Oscar per le migliori scenografie e ha vinto numerosi premi, fra cui ben 4 premi BAFTA per miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior scenografia e miglior colonna sonora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROMEO+JULIET, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Montecchi e Capuleti sono due famiglie di industriali rivali nella moderna Los Angeles, nell'immaginario sobborgo di Verona Beach, degli anni '90. Le due famiglie non sono rivali solo in campo lavorativo, e i loro incontri finiscono spesso per scatenare risse e sparatorie. Romeo (Leonardo di Caprio) e il suo amico Mercuzio (Harold Perrineau), rappresentanti della famiglia dei Montecchi, si introducono di nascosto in una festa in maschera organizzata dai Capuleti, perchè Romeo è innamorato di una componente della famiglia rivale, Rosetta. Qui Romeo conosce però Giulietta (Claire Danes) i due si innamorano all'istante, ma quando scoprono di appartenere alle due famiglie rivali decidono di risolvere il problema sposandosi di nascosto, in modo da mettere i loro parenti davanti al fatto compiuto prima che possano protestare. Mentre i due ragazzi continuano a frequentarsi di nascosto Tebaldo (John Leguizamo), cugino di Giulietta, scopre che Romeo ha partecipato in incognito alla festa e decide di vendicare la sua sfacciataggine. Quando incontra Romeo però, nella colluttazione, è Mercuzio a rimanere ferito mortalmente. Tebaldo è costretto alla fuga per evitare di essere catturato dalla polizia. Romeo, accecato dalla rabbia, insegue in macchina Tebaldo e lo fredda a colpi di pistola. Per evitare il suo arresto, la famiglia, aiutata da alcuni membri della polizia parenti di Mercuzio, manda Romeo in esilio a Mantova. Prima di partire quest'ultimo passa la notte insieme a Giulietta. I Capuleti preparano quindi un matrimonio combinato per la ragazza, che però non vuole assolutamente sottostare alle imposizioni della famiglia.

