STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Barcellona-Juventus, Grease (mercoledì, 19 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset, Foto La Presse

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 19 APRILE 2017 - Per la prima serata di mercoledì 19 aprile 2017, le reti Mediaset offrono una programmazione molto interessante e ricca di alternativa per tutti i telespettatori. Per gli appassionati di sport, su Canale 5 Barcellona-Juventus partita valida per i quarti di finale di Champions League sulla quale molto probabilmente si concentrerà la maggior parte dei telespettatori in quanto la qualificazione delle squadre sembra essere ancora incerta nonostante il tre a zero dell'andata per la squadra italiana; mentre tra i film segnaliamo Grease su Italia 1, Come tu mi vuoi su La5, Io sto con gli ippopotami su Rete4, Il caso Thomas Crawford su Iris e Dennis la minaccia su Italia 2. Per quanto riguarda le serie tv andranno in onda Law & order: unità speciale su Top Crime e Yoy soy Franky su Boing. Infine per chiudere la programmazione Mediaset per la prima serata del 19 aprile 2017 ci sarà il documentario Planet earth "le meraviglie della natura" su Mediaset Extra. Segnaliamo inoltre per quanto riguarda la seconda serata, lo Speciale Champions League su Canale 5, il film Il texano dagli occhi di ghiaccio per la serie I bellissimi di Rete4 ed infine il film Lei è troppo per me su Italia 1.

Come abbiamo detto, su Canale 5 andrà in scena una partita tra due delle squadre più forti del mondo: Barcellona e Juventus. Nonostante il tre a zero di Torino, il discorso qualificazione sembra tutt'altro che chiuso e Messi e compagni proveranno a ribaltare al Camp Nou il risultato dell'andata. A seguire andrà in onda lo speciale Champions League con gol, highlights, interviste post partita e tanto altro per questo speciale mercoledì di Champions. Su Italia 1 ci sarà un film che ha fatto la storia dei musical, Grease, un film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, ed interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John. In seconda serata una commedia sentimentale, Lei è troppo per me, un film del 2010 diretto da Jim Field Smith ed interpretato da Jay Baruchel e Alice Eve. Rete 4 propone invece un pezzo di storia per la televisione italiana, Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingarelli ed interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. A seguire, per I bellissimi di Rete 4, un film del 1976 diretto da Clint Eastwood, Il texano dagli occhi di ghiaccio.

Su La 5 invece, il film Come tu mi vuoi (2007) del regista Volfango De Biasi, interpretato tra gli altri da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Su Mediaset Extra, David Attenborough ci accompagnerà alla scoperta degli animali che sopravvivono ai deserti più caldi del pianeta ed alla scoperta del mondo delle giungle in una nuova puntata del documentario Planet earth "Le meraviglie della natura". Iris ci propone invece uno straordinario Anthony Hopkins nel thriller del 2007 diretto da Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford. Un altro film andrà in onda su Italia 2, Dennis la minaccia, una commedia del 1993 diretta da Nick Castle che ha riscosso molto successo vincendo diversi premi e riconoscimenti. Chiudiamo la programmazione Mediaset per la serata del 19 aprile con le serie TV: Law & order: unità speciale in onda su Top Crime con le puntate "Cambio ai vertici" in cui l'Unità Vittime Speciali fa irruzione durante una festa hard, tra giudici, procuratori e due agenti della Buoncostume e "Scambio di favori" in cui Ed Tucker finisce sotto inchiesta con l'accusa di corruzione, prostituzione minorile e omicidio. Infine su Boing ci sarà la serie Yoy soy Franky con Eduardo Perez e Martin Barba.



PROGRAMMAZIONE STASERA DI MEDIASET -

Canale 5

ore 20.40 Champions league - Barcellona-Juventus, sport

ore 22.50 Champions League - speciale, sport



Italia 1

ore 21.10 Grease, film Italia 1

ore 23.20 Lei è troppo per me, film

Rete 4

ore 21.15 Io sto con gli ippopotami, film

Rete 4 ore 23.37 Il texano dagli occhi di ghiaccio, film



La 5

ore 21.10 Come tu mi vuoi, film



Mediaset Extra

ore 21.15 Planet earth "Le meraviglie della natura", documentario



Iris

ore 21.00 Il caso Thomas Crawford, film



Italia 2

ore 21.10 Dennis la minaccia, film



Top Crime

ore 21.10 Law & order: unità speciale, serie tv

Boing

ore 21.20 Yoy soy Franky, serie tv

© Riproduzione Riservata.