STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un fantastico via vai, Made in sud e Chi l’ha visto? (19 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 19 APRILE 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 19 aprile 2017, ecco cosa ci propongono le reti Rai. Il palinsesto previsto sarà come di consueto ricco di trasmissioni adatte a tutti gusti che riusciranno a soddisfare le esigenze d’intrattenimento del pubblico. Rai Uno, dalle 21.20, propone il simpaticissimo film diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni dal titolo Un fantastico Via vai. Arnaldo, in crisi con la moglie, decide di affittare un appartamento assieme ad un gruppo di giovani universitari con i quali instaurerà un meraviglioso rapporto di amicizia. L’esperienza lo aiuterà a crescere ed a sistemare i problemi che interessano il suo matrimonio. In seconda serata andrà in onda un nuovo appuntamento con Porta a Porta, la rubrica di attualità da Bruno Vespa che, assieme ai suoi ospiti, tratterà i principali fatti di attualità sociale e politica. Su Rai Due andrà in onda, in diretta dagli studi Rai di Napoli, una nuova puntata di Made in Sud, il programma comico condotto da Gigi D’Alessio, Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Alle, 23.30, sarà la volta di Sbandati, la trasmissione che approfondisce il meglio ed il peggio della televisione italiana. Lo show verrà, in via straordinaria, condotto da Costantino della Gherardesca. I conduttori storici, Gigi e Ross, sono momentaneamente assenti dal programma perché impegnati nella conduzione di Furore al fianco di Alessandro Greco. Su Rai Tre, nuovo appuntamento con la trasmissione di successo Chil’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. Il programma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la ricerca di persone di cui non si hanno più notizie e per i casi di omicidi irrisolti. In seconda serata spazio invece all’approfondimento giornalisti con Tg3 Linea Notte. Su Rai 4 andrà in onda il film Romeo and Juliet. La pellicola è stata prodotta nel 1996 e vede alla regia il grande Baz Luhrmann. Rappresenta una trasposizione futuristica dell’opera scritta da William Shakespeare e invece di essere ambientata in Italia vede i suoi protagonisti muoversi negli scenari statunitensi. Per gli amanti della musica di Franco Battiato, Rai 5 propone Franco Battiato Temporary Road, un documentario del 2013 dedicato alla vita e alle opere musicali dell’artista. Per gli appassionati dell’agente 007, su Rai Movie sarà proposto Il domani non muore mai, il 18° film della serie di pellicole cinematografiche dedicate all’agente segreto più amato della storia del cinema mondiale. Su Rai Premium andranno in onda due episodi della quarta stagione di Un Medico in famiglia.

- Rai Uno ore 21.25 Un simpatico via vai, film comicoOre 23.30 Porta a porta, rubrica attualità

- Rai Due 21.25 ore Made in Sud, programma comicoOre 23.30 Sbandati, programma comico

- Rai Tre ore 21.10 Chi l'ha visto, rubrica attualitàOre 00.00 Tg3 Linea notte, telegiornale

- Rai 4 ore 21.05 Romeo and Juliet, film drammatico

- Rai 5 ore 21.10 Battiato Temporary road, documentario

- Rai Movie ore Il domani non muore mai, film d'azione

- Rai Premium ore 21.10 Un medico in famiglia 4, serie tv commedia

