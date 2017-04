STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Visions, Agent of Shield (mercoledì, 19 aprile 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 19 APRILE 2017 - Ricca serata di serie tv nella programmazione Sky del 19 aprile, che potrebbero attirare gli ascolti della maggior parte degli spettatori. Nell'undicesimo episodio della serie, la squadra dello S.H.I.E.L.D. giudata dall'agente Phil Coulson dovrà affrontare nuove sfide e difendere la vita di tutti dalle pericolose azioni dell'androide Aida, mentre l'agende May cercherà di capire cosa le sta succedendo. Nella puntata di NCIS invece, una missione sotto copertura porterà quattro agenti a Mosca, con il compito di scoprire in che modo Arkady Kolcheck è collegato a una petroliera, scoprendo poi legami anche con l'agente Callen. Da notare anche l'ingresso nel il cast di Paula Reed. Nel finale di stagione di Big Little Lies, le tre protagoniste coinvolte in un omicidio compiono mosse coraggiose, tra nuove scoperte e passato che ritorna. Il documentario su Sky Uno arrivato all'episodio 8, cercherà di trovare dopo tanto tempo gli amori perduti di donne e uomini con l'aiuto di Cherry Healey e con la speranza che la fiamma non si sia spenta. In Quattro matrimoni in Italia, quattro donne partecipano ai loro rispettivi matrimoni dando un voto a location, cibo e abito. Alla fine una sola coppia vincerà la luna di miele in palio.

Per la serie di film previsti, su Sky Cinema 1 Julia, trasferitasi in campagna con suo marito David, inizia ad avere visioni su una figura incappucciata, e neanche il marito le crede. Solo grazie all'aiuto di una medium la protagonista riuscirà a provare la sua stabilità mentale e a prevenire il futuro che aspetta lei e il bambino che porta in grembo. Su Sky Cinema Hits torna Logan, protagonista della saga dedicata all'X-Men Wolverine. In questo capitolo sarà in Giappone, alle prese con la decisione più importante, rinunciare alle sue capacità o continuare a proteggere il mondo? Un'altra saga su Cinema Family vedrà i due protagonisti, Gweon e Gideon, viaggiare nel tempo e svolgere missioni segrete riguardanti le loro famiglie. Dopo l'imbroglio ad opera del conte St. Germain, Gwen scopre di essere stata ingannata ma dovrà fare i conti con una grande minaccia. Il canale Cinema Passion presenta invece un film romantico. Un soldato viene deluso dalla moglie, dalla quale si separa; conosce poi una ragazza incinta e finge di essere il padre del bambino, così da aiutarla con la famiglia, ma alla fine si innamoreranno, anche se l'inganno è saltato fuori. Infine un thriller nella notte di Sky Cinema Max. Un giornalista di scandali si trova coinvolto in un'indagine su un regista, che lo porterà a mettere a rischio la sua vita e il suo matrimonio.

PROGRAMMAZIONE IN TV SKY DI STASERA

Fox ore 21.00 Agents Of S.H.I.E.L.D., serie tv

Fox Crime ore 21.05 NCIS Los Angeles, serie tv

Sky Atlantic ore 21.15 Big Little Lies, serie tv

Fox Life ore 21.10 Quattro matrimoni in Italia, reality show

Sky Uno ore 21.20 Il primo amore non si scorda mai, documentario

Sky Cinema 1 ore 21.15 Visions, thriller

Sky Cinema Hits ore 21.15 Wolverine - L'immortale, azione

Sky Cinema Family ore 21.00 Ruby Red III - Verde smeraldo, fantastico

Sky Cinema Passion ore 21.00 Il profumo del mosto selvatico, romantico

Sky Cinema Max ore 21.00 Manhattan Nocturne, thriller

© Riproduzione Riservata.