STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino ed Emma Marrone solo amici… di Maria?

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ANCORA GOSSIP CON LE SUE EX - Belen Rodriguez e Stefano De Martino da maggio torneranno in televisione insieme. E' stata seppellita l'ascia di guerra per una delle ex coppie più amate dal bollente gossip italiano? Belen, tra le pagine di "Chi" in edicola proprio da oggi con il nuovo numero, ha avuto modo di raccontare molti retroscena sulla sua vita privata e, tra questi, anche una parentesi legata all'ex marito: “Spesso mi hanno accusata di voler vivere di gossip e così ho pensato: ‘non voglio ricominciare questo teatrino’. Anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere". Con queste parole, l'argentina ha dichiarato tregua all'ex marito e padre di suo figlio Santiago. Ultimamente, proprio Stefano era finito ancora al centro del gossip per via di una mancata reazione dopo le esternazioni di Fabrizio Corona che ha parlato ancora una volta dell’ex. A puntare il dito contro il ballerino di Amici con la faccia da scugnizzo, ci aveva pensato proprio il fratello minore dell'argentina, tramite i social network. Stefano anche in quel caso, non ha replicato ed è rimasto in silenzio portando avanti il suo lavoro. Dopo il gossip su Belen, è tornato nuovamente in pista (come da tradizione) anche qualche chiacchiera su Emma Marrone, sua ex fidanzata tornata ad Amici.

Come ben sapete infatti, la cantautrice salentina è ritornata in pista nella talentuosa corte di Queen Mary per sostituire (in corsa) Morgan, ex vocal coach della Squadra Bianca. Le anticipazioni del quinto appuntamento che vedremo in onda sabato 22 aprile, rivelano di un ballo insieme dei due ex fidanzati proprio nel corso del giochino iniziale per stabilire chi tra Emma ed Elisa dovesse aprire le danze ed iniziare la gara. Naturalmente tra Stefano ed Emma c’è stato solo un ballo per “stare al gioco” ma in molti, hanno già parlato di bollente ritorno di fiamma smentito sul nascere. Stefano ed Emma infatti – ad oggi – sono solo amici (di Maria?).

© Riproduzione Riservata.