STRISCIA LA NOTIZIA/ Il Tg satirico in onda in versione ridotta per la Champions League (oggi, 19 aprile 2017)

STRISCIA LA NOTIZIA, PUNTATA 19 APRILE 2017: IL TG SATIRICO IN ONDA IN FORMA RIDOTTA - Ficarra e Picone condurranno oggi, mercoledì 19 aprile 2017, un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci: la trasmissione andrà in onda in versione ridotta, occupando solo venti minuti circa della fascia di access prime time, per lasciare il posto ai quarti finale di Champions League. Striscia la notizia, infatti, prenderà il via a partire dalle 20.20: il collegamento con Barcellona - Juventus (la gara di ritorno) comincerà invece alle 20.40. Gli ascolti del programma ieri sono stati come sempre buoni: il Tg ha raggiunto infatti uno share del 18.5%, con quasi 5 milioni di telespettatori al seguito, venendo superato però dal programma di Rai 1 condotto da Amadeus I Soliti Ignoti - Il ritorno, che si è aggiudicato un bel 20.4% di share.

Diversi i servizi trasmessi ieri durante l’appuntamento: Jimmy Ghione, per esempio, era a Roma, presso il quartiere Pigneto, dove ha documentato lo spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito, l’inviato di Striscia ha interpellato le autorità. (clicca qui per vedere il video direttamente dal sito di Striscia la notizia). Non sono mancate le consuete rubriche, come I pasticcini dal web, I segnalati da voi e I nuovi mostri. Che cosa vedremo più tardi?

