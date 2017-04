Stefano De Martino / Lite furiosa con la mamma di Belen Rodriguez? Il ballerino sbotta: "Ca**ata!"

Stefano De Martino

Stefano De Martino, lite furiosa con la madre di Belen Rodriguez? Il ballerino smentisce: "Caz**ta!" - Tra le chicche del settimanale Chi nel numero in edicola oggi torna protagonista Stefano De Martino. Sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini infatti si legge: "Che ci faceva Stefano De Martino alla stazione Centrale di Milano, al telefono, visibilmente nervoso? “Chi” svela che il ballerino di Amici si è intrattenuto – urlando e sotto gli Occhi del padre (al quale ha lanciato la sua giacca di pelle per poter parlare più comodamente) – per quasi trenta minuti al cellulare sbraitando contro una tale Veronica. Ovvero contro la madre di Belen Rodriguez. Parole dure, difficili da ripianare, tra i due". Insomma stando all'indiscrezione tra il ballerino di Amici e la mamma di Belen ci sarebbe ancora maretta; ma è davvero questo quello che è accaduto tra i due a telefono?

Stefano pare non essere affatto in accordo con le dichiarazioni di Chi, ed ecco che in una Instagram Story pubblica lo screen della notizia con una parola che chiarisce il suo punto di vista: "Ca**ata!". Le immagini di questa presunta lite con la signora Cozzani, quindi smentita da De Martino, erano apparse anche nell'ultima puntata di Verissimo, nei ben noti Giri di Valzer. Se non c'è stata alcuna lite, cosa si saranno detti Stefano e la madre di Belen così animatamente?

