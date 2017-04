THE GUEST/ Su Rai 4 il film diretto da Adam Wingard e con Dan Stevens (oggi, 19 aprile 2017)

The Guest, film seconda serata

THE GUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST - The Guest, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola thriller realizzata nel 2014 diretta dal regista statunitense Adam Wingard e interpretata da Dan Stevens nel ruolo di Daniel Collins. Altri attori che compongono il cast sono Maika Monroe, Leland Orser, Sheila Kelley, Brendan Meyer e Lance Reddick. The Guest è stato apprezzato dalla critica per i colpi di scena, per la caratterizzazione dei personaggi, per i dialoghi e per le scene d'azione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE GUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla vicenda della famiglia Peterson, composta dai genitori Laura e Spencer, e da due figli, Luke e Anna. Dopo la morte del figlio maggiore Caleb, avvenuta durante la guerra in Afghanistan, Spencer e Laura ricevono la visita del miglior amico nonché commilitone del giovane, un tale David Collins. Quest'ultimo viene invitato a restare con i Peterson, anche in virtù del suo carattere gentile e amichevole. Ben presto, però, iniziano a verificarsi strani incidenti legati alla figura dell'ex soldato, David si avvicina a Luke e ad Anna, ma dimostra un'indole feroce nel momento in cui difende il ragazzo da un gruppo di bulli con violenza eccessiva e si informa sulle armi da fuoco vendute da un amico di Anna, Craig. La giovane Peterson inizia a nutrire sospetti sul nuovo ospite della sua famiglia, soprattutto quando le viene rivelato dal Maggiore Carver che David Collins è registrato come morto da una settimana. Luke, ingenuamente, riferisce al suo nuovo amico i sospetti della sorella, David, messo alle strette dalla squadra di Carver, uccide i coniugi Peterson, Spencer e Laura. Gli eventi precipitano rapidamente, si scopre che David Collins è stato utilizzato per degli esperimenti militari e che è stato programmato per uccidere chiunque gli si presenti davanti. Dalla colluttazione finale Anna e Luke escono feriti fisicamente e psicologicamente, ma vivi. David sembra morire, ma il finale del film dimostra il contrario e trascina nuovamente gli spettatori in un vortice di suspense.

