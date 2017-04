Tutto può succedere 2/ Anticipazioni e news: le nozze di Carlo e l’attesa di Alessandro e Cristina

Tutto può succedere 2 (foto da Facebook)

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI: ARRIVA LA SECONDA STAGIONE…E UN MATRIMONIO? (OGGI, 19 APRILE 2017) - L’attesa del pubblico che si è appassionato alle vicende della famiglia Ferraro sta per finire: domani, giovedì 20 aprile 2017, partirà su Rai 1 la seconda stagione di Tutto può succedere, composta di 13 episodi. Le anticipazioni sono ricche: intrecci, nuove sfide e anche nuove difficoltà saranno all’ordine del giorno per tutti i protagonisti. Al centro, innanzitutto, Carlo (Alessandro Tiberi) e Feven (Esther Elisha), prossimi alle nozze: i preparativi per il matrimonio impazzano e la voglia di avere la famiglia riunita, anche per il piccolo Robel, è alle stelle. Ma non tutto andrà come previsto: un brutto litigio - non tra i futuri sposi, ma tra due persone a loro molto vicine - arriverà come un fulmine a ciel sereno a scombussolare i piani fatti. I due decideranno di rimandare il grande giorno?

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO E CRISTINA IN ATTESA (OGGI, 19 APRILE 2017) - Nella prima puntata di Tutto può succedere 2 i riflettori saranno puntati anche sulla coppia composta da Alessandro (Pietro Sermonti) e Cristina (Camilla Filippi): la donna ha appena scoperto di aspettare in bambino, e i coniugi Ferraro sono in attesa di scoprire se si tratta di un maschietto o di una femminuccia. Un’attesa certo lieta, ma anche costellata da qualche preoccupazione: se fosse un bimbo, infatti, sarebbero più alte le probabilità che abbia la sindrome di Asperger, proprio come Max. Stando alle anticipazioni, Alessandro e Cristina scopriranno il sesso del nascituro solo durante il secondo episodio della fiction, in programma la prossima settimana (giovedì 27 aprile 2017, salvo cambi di palinsesto). Impazienti?

