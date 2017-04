UN FANTASTICO VIA VAI/ Su Rai 1 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 19 aprile 2017)

Un fantastico via vai, film prima serata

UN FANTASTICO VIA VAI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Un fantastico via vai, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola italiana di genere commedia che è stata diretta, scritta ed interpretata dal noto comico toscano Leonardo Pieraccioni. Il cast del film è formato, oltre dallo stesso Pieraccioni che recita nel ruolo di Arnaldo, anche da Serena Autieri, che veste i panni di Anita, Marco Marzocca è Esposito, Massimo Ceccherini interpreta il padre di Anna e Giorgio Panariello è il Cavalier Mazzarra. Nel film compare anche Enzo Iacchetti nelle vesti del Monsignore. Un fantastico via vai è uscito nelle sale cinematografiche durante il periodo di Natale 2013 e si è posizionato al quinto posto per la classifica degli incassi in Italia. Nel 2014 ha vinto il premio TrailerFilmFest per la miglior locandina cinematografica. Il film è stato girato per la maggior parte in Toscana, e più precisamente ad Arezzo. In una scena i ragazzi scappano dal ristorante senza aver pagato, qui Pieraccioni cita se stesso ricalcando una scena analoga del film I Laureati (1995). Un fantastico via vai è il penultimo film girato da Pieraccioni come regista, l'ultimo in ordine di tempo è Il professor Cenerentolo (2015). Il primo film invece è stato I laureati, ma il grande successo per Pieraccioni arrivò l'anno successivo, nel 1996 con Il ciclone, grazie al quale vinse tre David di Donatello, due Nastro d'argento e il Globo d'oro, che andò allo stesso Pieraccioni come miglior attore. Ad Un fantastico via vai collabora anche Massimo Ceccherini, storico partner di Pieraccioni, infatti ha recitato in quasi tutti i suoi film. Ma adesso ecco la trama del film nel dettaglio.

UN FANTASTICO VIA VAI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Arnaldo è un uomo tranquillo che conduce un'esistenza normale di cui è molto soddisfatto. Ha una bella moglie e due bambine, un buon lavoro e cari amici. Un giorno però la sua esistenza viene stravolta per via di un equivoco. Sua moglie si convince che lui l'abbia tradita e lo caccia di casa. Dopo un primo momento di smarrimento, Arnaldo decide di riorganizzarsi e va a vivere in un appartamento con quattro giovani studenti universitari. In questo modo lui riesce a ritrovare un po' della sua spensieratezza e di leggerezza, ma allo stesso tempo aiuta quei quattro ragazzi che si stanno affacciando alla vita a risolvere i primi piccoli, grandi problemi dell'età adulta.

