UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 19 aprile: riprende lo scontro tra Roberto e Claudio

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 19 APRILE: ROBERTO NON SI FIDA DI CLAUDIO - Le nozze con Marina faranno bene a Roberto? Il cattivo di Un posto al sole nelle ultime settimane appare decisamente più comprensivo, soprattutto nei confronti dei figli e degli altri abitanti di Palazzo Palladini. Eppure l'arrivo di Sandro e Claudio da Roma potrebbero confermare come il suo vero carattere sia davvero molto difficile da correggere. Seppur molto felice di poter riabbracciare il figlio, Ferri faticherà ad accettare la presenza di Claudio al suo fianco: sarà possibile fidarsi di lui? Perché farà parte del gruppo, considerando l'assenza di un suo ruolo ufficiale in famiglia?

L'atteggiamento del marito di Marina sarà ancora particolarmente duro e severo, scatenando la preoccupazione di Serena, che vorrebbe creare un'atmosfera di grande tranquillità intorno alla famiglia Ferri - Giordano. Raggiungerà il suo scopo? Nell'appuntamento di Upas di questa sera rivedremo Ornella e Raffaele alle prese con una buona notizia, ma lo stesso non si potrà dire per Silvia e Michele. La richiesta dell'editrice di scrivere il seguito del romanzo, non verrà accolta favorevolmente da Saviani che continuerà ad opporvisi senza remora alcuna. La moglie proverà ad usare tutte le sue migliori armi per convincerlo a cambiare idea, ci riuscirà?

