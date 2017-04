UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 20 aprile: Fernando minaccia Teresa, porterà a termine la sua vendetta?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 20 APRILE: FERNANDO MINACCIA TERESA - Non sono tempi facili per Teresa, protagonista insieme a Mauro delle puntate spagnole di Una vita. In esse, infatti, la maestra dovrà affrontare la rabbia di Fernando che si recherà in ospedale per chiarire la situazione. Sarà in tale circostanza che i due coniugi si troveranno faccia a faccia parlando dei propri sentimenti: Teresa, ancora distrutta per la perdita del bambino che portava in grembo, ammetterà di non avere mai smesso di amare Mauro, causando di lì a poco la dura reazione del marito. L'uomo minaccerà di distruggerla e tornerà a casa in preda alla rabbia più totale dove troverà Cayetana ad accoglierlo. Sarà in tale circostanza che quest'ultima cercherà di tranquillizzare l'amante dichiarando di essere pronta a diventare la sua nuova alleata nello scontro con Teresa. Nel frattempo la maestra sarà molto preoccupata per le conseguenze delle sue azioni e si sfogherà con Celia, raccontandole le sue paure.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 20 APRILE: CELIA RITROVA L'AMORE? - Nella puntata di Una vita di domani si tornerà a parlare della nuova conoscenza di Celia, che potrebbe rappresentare per lei una nuova svolta. Michel, il commerciante di origine francese, non ha nascosto il suo interesse per l'ex moglie di Felipe che a sua volta è apparsa molto fredda. Questa amicizia non sfuggirà all'occhio attento di Trini che consiglierà alla vicina di casa di non tirarsi indietro di fronte ad un nuovo amore. Anche per lei potrà arrivare la felicità? Il dialogo tra le due donne avrà però un ascoltatore d'eccezione: si tratterà niente meno che di Felipe, che soffrirà di fronte alla possibilità di vedere l'ex moglie insieme ad un altro uomo. Il primo però a non essersi tirato indietro intrattenendo una nuova relazione è stato proprio lui: l'avvocato già da qualche settimana vede segretamente Mariana, la cameriera della Deliciosa. Sarà davvero la fine per gli oramai ex coniugi Alvarez Hermoso?

