UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Casilda si costituisce per salvare Guadalupe dall'arresto

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 19 APRILE: CASILDA CONFESSA LE SUE 'COLPE' - Sarà una puntata da non perdere quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire oggi su Canale 5, a partire dalle ore 14:10 circa. In essa, infatti, le indagini di Peirò relative all'attentato che ha devastato Acacias 38 uccidendo Maximiliano arriveranno finalmente alla svolta: il commissario si dirà certo che sia stata Guadalupe a nascondere la bomba nel vaso, poi esploso, e si appresterà ad arrestarla. Ma quando la situazione sembrerà evolvere favorevolmente nei confronti di Casilda, sarà proprio lei a compiere un passo avanti: non potrà permettere che la madre di Manuela venga condannata per un crimine non commesso e si farà avanti, dichiarando la propria colpevolezza. La domestica quindi ammetterà di avere portato la bomba in chiesa e verrà arrestata al posto dell'amica. Tale dichiarazione giungerà presto alle orecchie di Leonor e Rosina, che faticheranno a nascondere la propria disperazione per essersi fidate della persona sbagliata. La moglie di Pablo resterà vittima di una vera crisi di nervi...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ARTURO MINACCIA SIMON IN OSPEDALE, VIDEO - La sparizione di Elvira sarà un duro colpo per il severo e crudele Arturo. Nelle puntate spagnole di Una vita, infatti, il colonnello cercherà la figlia ovunque, convinto che Simon sia immischiato nella sua fuga da casa. Si recherà quindi nell'abitazione del maggiordomo e successivamente correrà in ospedale, convinto che la ragazza possa trovarsi al capezzale dell'amato. Sarà qui che, non trovando Elvira come immaginato, avrà parole durissime nei confronti del personaggio interpretato da Jordi Coll. Lo minaccerà ricordandogli che proprio per colpa sua ha subito tali gravissime ferite. E aggiungerà alle minacce nuove ritorsioni: se Elvira non tornerà a casa quanto prima, alla sua uscita dall'ospedale Arturo ucciderà Simon una volta per tutte. Ma se qualche giorno prima il maggiordomo non aveva reagito per evitare ripercussioni contro la ragazza, questa volta non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro nel difendersi... Clicca qui per vedere il video che descrive la vicenda.

© Riproduzione Riservata.