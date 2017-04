UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, l’avvertimento di Soleil Sorgè: Luca pronto alla scelta? (Trono Classico)

Luca Onestini e Soleil Sorgè

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI PRONTO ALLA SCELTA DOPO L’AVVERTIMENTO DI SOLEIL SORGE’? – Soleil Sorgè è la protagonista indiscussa del trono classico di Uomini e Donne. Bellissima e sicura di sé, la corteggiatrice italo-americana continua a dettare legge nel programma. Soleil Sorgè, infatti, dopo aver conosciuto sia Luca Onestini che Marco Cartasegna, ha deciso di portare avanti il suo rapporto con Luca verso il quale l’attrazione cresce sempre di più. Nonostante la scelta di Solei, però, Luca Onestini continua a non fidarsi di Soleil Sorgè a causa delle sue amicizie famose. Il tronista non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Soleil per la quale, però, prova soprattutto un’attrazione fisica. Se avesse voluto scegliere con l’ormone, infatti, Luca Onestini avrebbe già scelto Soleil ma volendo fare una scelta con il cuore e la sua testa, il tronista sta prendendo tempo. L’arrivo di Cecilia Zagarrigo, in particolare, ha messo fortemente in crisi l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese che non si aspettava di provare un’attrazione immediata per Cecilia.

Di fronte al feeling tra Luca Onestini e Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorgè non nasconde il suo malcontento. La corteggiatrice, infatti, sui social, lancia un avvertimento velato a Luca Onestini. “Dante salutava a malapena Beatrice, eppure...”, scrive Soleil sui social. Quale sarà il messaggio che soleil ha voluto lanciare a Luca Onestini? La corteggiatrice non ha alcuna intenzione di restare a guardare Luca mentre conosce Cecilia e instaura con lei un rapporto speciale. Decisa a non farsi prendere in giro, la Sorgè lascerà il programma qualora Luca non sceglierà nelle prossime settimane? Cliccate qui per vedere il post.

