UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Marco Firpo, arriva il colpo di scena (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: COLPO DI SCENA PER GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO – Gemma Galgani ha finalmente concretizzato il suo sogno d’amore con Marco Firpo? La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra, è tornata alla carica con il cavaliere dai lunghi capelli biondi il quale, nonostante abbia più volte dichiarato di provare solo un’amicizia nei confronti di Gemma, continua ad uscire con lei e a regalarle dolci momenti d’amore. A sorpresa, infatti, Gemma Galgani e Marco Firpo hanno anche trascorso la Pasqua insieme come mostra una foto che sta facendo il giro del web e che potete vedere cliccando qui. Sorridente e al settimo cielo, Gemma si gode la compagnia del suo cavaliere che sembra averle restituito la fiducia nell’amore e nel futuro. Cosa starà succedendo, dunque, tra Gemma e Marco? I due avranno deciso di riprovarci dopo il flirt finito qualche mese fa?

Sul profilo social di Gemma Galgani sono apparsi diversi post con cui ha espresso la sua felicità ma in nessuno dei messaggi si fa riferimento a Marco Firpo. Del resto, da sette anni a questa parte, la dama del trono over non parla mai delle sue vicende sentimentali sui social. Gemma Galgani e Marco Firpo, tuttavia, stanno davvero bene insieme e potrebbero aver deciso di concedersi una nuova possibilità. Come reagiranno Tina Cipollari e Giorgio Manetti di fronte all’incredibile novità? Lo scopriremo nella prossima registrazione del trono over.

