Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 19 aprile, in onda il trono classico: una scelta alle porte?

Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Classico. Desirée e Mattia già in crisi? - La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda ed ultima parte del Trono Classico. Dopo una puntata dedicata a Rosa Perrotta, duramenter attaccata da Gianni Sperti, oggi si ritorna su Desirée e si parte con l'esterna di Mattia. Il corteggiatore la raggiunge in camerino per capire il “suo passo indietro” e le dice che è delusissimo, ma la tronista non apprezza questo suo comportamento teatrale e anzi gli dice che non può pretendere di essere sempre in pole position. Mattia le risponde che è disposto a conoscerla fuori e fa comprendere che a questo punto potrebbe ancora conoscere Rosa... segue poi la loro nuova esterna a casa, pigiamoni e cartoni in tv con il regalo di un peluche che lei gradisce molto. In studio Tina Cipollari commenta con dubbio le esterne viste e ritiene Mattia poco credibile e anche Mariano Catanzaro dichiara di trovare tutto poco veritiero e naturale.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Classico. Luca e Cecilia sempre più vicini - L'altra esterna di Desirée è con Pietro, corteggiatore di Rosa. Lui accetta l'invito ma chiarisce subito che è solo per educazione perchè ha già fatto la sua scelta e si è trovato molto bene con Rosa. In studio Desirèe è dubbiosa su Pietro, ma sia Luca che Rosa commentano con complimenti il comportamento avuto dal corteggiatore. Intanto Riccardo decide di andarsene perchè non si sente a suo agio, Desirée si dice dispiaciuta e Maria la sollecita a chiedergli di fermarsi, così lo fa e lui accoglie l’invito. È ancora la De Filippi a dichiarare in studio che non c'è tempo per far vedere tutte le esterne, quindi va in onda solo quella di Luca Onestini con Cecilia: lui le fa vedere un video con le immagini salienti della sua vita, lei è emozionata e dichiara di crederci in questo percorso e lui, baciandola, le risponde che fa bene a crederci! Tornati in studio Luca conferma di sentire molto Cecilia che è arrivata non badando a ciò che c'era con Soleil e Giulia e proprio con quest'ultima arriva un nuovo scontro.

