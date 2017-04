uomini e donne,trono classico

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 19 aprile: Soleil Sorgè e Giulia Latini ci saranno ancora? - Lo avevamo annunciato la scorsa settimana e alla fine eccoci qui. Luca Onestini, Marco Cartasegna, Desirèe Popper e Rosa Perrotta sono pronti a tornare in studio a Uomini e donne per una nuova registrazione. A confermarlo è lo stesso sito ufficiale dei programmi di Maria De Filippi che rimanda a più tardi per le prime rivelazioni ufficiali sulla puntata che andrà in onda la prossima settimana, ma cosa vedremo? Le situazioni in sospeso sono davvero tante e mentre Desirée Popper è sempre più lanciata con i suoi corteggiatori e con Mariano Catanzaro al quale ha dato la possibilità di farsi conoscere ma rimanendo un po' delusa, Rosa Perrotta sembra impegnata con Alex e Luca. I due corteggiatori sono ormai diventati i suoi "punti di riferimento" tanto che la tronista ha iniziato ad eliminare gli altri visto che il tempo stringe e non ci sarà tempo per conoscere tutti. E i maschietti?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 19 aprile: Soleil Sorgè e Giulia Latini ci saranno ancora? - Anche Luca Onestini e Marco Cartasegna si stanno dando da fare in queste settimane. L'influencer dalla perfetta dialettica sembra un po' in sofferenza. Dopo l'addio di Soleil Sorgè sembra che l'interesse per il suo trono sia un po' scemato da parte del pubblico di Uomini e donne. Nonostante l'arrivo dei primi baci, Marco arranca un po' e non riusciamo bene a capire dove andrà a finire il suo trono. Altra storia per Luca Onestini vero e proprio protagonista di quest'ultimo scorcio di stagione. Il tronista continua a baciare tutte e dopo aver portato a casa il punto con Giulia e Soleil ha fatto lo stesso con Cecilia, che lui stesso ha fatto chiamare dalla redazione. Il loro percorso sembra già molto avanti e questo ha causato una vera e propria maretta con le altre due corteggiatrici che ormai tutti i giorni minacciano di andare via, cosa succederà oggi? Le due corteggiatrici saranno in studio oppure no?

