VIA DALL'INCUBO/ Su Canale Nove il film con Jennifer Lopez (oggi, 19 aprile 2017)

Via dall'incubo, film prima serata

VIA DALL'INCUBO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 19 APRILE 2017: IL CAST - Via dall'incubo, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoeldì 19 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller drammatica dal titolo originale Enough, realizzata negli Stati Uniti nel 2002 e prodotta da Irwin Winkler e Rob Cowan con la regia di Michael Apted. Nel cast sono presenti diversi attori molto famosi tra cui Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, Bill Cobbs e Dan Futterman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VIA DALL'INCUBO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 19 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende personali di una donna di nome Slim (Jennifer Lopez) che dopo un periodo negativo sembra aver trovato la felicità ma soprattutto l’amore in Mitch (Billy Campbell). L’uomo è un imprenditore molto facoltoso di cui Slim rimane immediatamente affascinata per il suo carisma e per il suo innegabile sexy appeal. La sua vita è felice con Mitch, i due innamorati si sposano e vanno a vivere in una bellissima casa. Di lì a poco nasce la loro adorabile bambina Grace (Tessa Allen). I primi tempi sono per Slim e Mitch di assoluta gioia e felicità, la donna si sente al sicuro nella sua casa con al fianco l’uomo che ama, tutto fa presagire all’inizio di una fase molto serena per la neo coppia di genitori, ma le aspettative non trovano realtà, in quanto poco tempo dopo la nascita della piccola Grace, Slim inizia a notare un atteggiamento molto strano di Mitch, ed ossia nonostante in apparenza sia un uomo molto tranquillo e pacato, sembra avere una doppia personalità mostrandosi una sorta di cinico calcolatore e manipolatore nonché un uomo violento capace di fare male anche alle persone che ama e che gli sono più vicine.

La donna resasi conto di quanto Mitch possa essere pericoloso non solo per lei ma anche e soprattutto per la piccola Grace decide di scappare via da quell’uomo cambiando aspetto e identità. Questo però non basta, Mitch infatti continua a perseguitarla in quanto non si rassegna all’idea di averla persa. Slim è molto spaventata, prova a chiedere aiuto agli amici più cari, poi anche alla polizia, il tutto senza alcun risultato. Questo spinge Slim allora a voler fare di testa sua e a difendersi personalmente non fuggendo più, ma piuttosto combattendo più che può la sua personale battaglia contro Mitch.

