ADRIANA VOLPE vs GIANCARLO MAGALLI/ Ho detto che è una rompipalle ed è vero, stasera lei replica! Le Iene Show

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli stasera alle Iene Show

ADRIANA VOLPE VS GIANCARLO MAGALLI, L’INTERVISTA ALLA PRESENTATRICE DOPO LA LITE (LE IENE SHOW, 2 APRILE 2017) - Sarà l’intervista ad Adriana Volpe ad aprire la puntata de Le Iene Show in onda oggi su Italia 1. Dopo la lite in diretta a I fatti vostri durante la quale Magalli aveva dato della “rompipalle” alla collega, rea di aver rivelato la sua età, il battibecco tra i due conduttori si è spostato sui social. La presentatrice ha attaccato Magalli accusandolo di aver oltrepassato il limite e di aver offeso non solo lei ma anche le donne come categoria. Commentando un post di sostegno alla Volpe, il conduttore de I fatti vostri si è difeso lanciando pesanti insinuazioni: “Insulti vergognosi? Ma hai visto quello che è successo o parli solo per sentito dire? Le ho solo detto che è una rompipalle, e quello è un fatto, non un insulto. Poi lei, e forse questo ti ha coinvolto, ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni..”. Come replicherà nell’intervista a queste parole? Per scoprirlo non ci resta che seguire l’intervista in onda stasera su Le Iene Show.

ADRIANA VOLPE VS GIANCARLO MAGALLI, LA LITE DA I FATTI VOSTRI AI SOCIAL (LE IENE SHOW, 2 APRILE 2017) - La lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è nata in diretta a I fatti vostri ma presto si è “trasferita” sui social. Alle pesanti insinuazioni di Magalli sui suoi vent’anni di carriera, la presentatrice Rai ha risposto così su Facebook: “È gravissimo. Offende me, danneggia mio marito e la Rai. Fa passare il messaggio che la Rai selezioni secondo logiche di letto e non professionali, non per meritocrazia. Sono offesa perché oggi non solo non mi ha chiesto scusa, ma ha detto che se dovesse essere costretto a chiedermi scusa, sarebbero scuse finte e non sentite. Che vergogna!”. Venerdì è andata in onda su Striscia la Notizia la consegna del Tapiro D’Oro a Magalli, annunciata così dal conduttore de I fatti vostri sul suo profilo: “Tra poco a Striscia la fine (spero) della vicenda, con i chiarimenti, le scuse ad Adriana e vissero tutti felici e contenti”. Nessun lieto fine però, perché dal suo profilo Facebook la Volpe ha denunciato: “A Striscia la notizia è riuscito a dire che mi ha chiesto scusa, FALSO !!! Non ha mai chiesto scusa, anzi oggi ha negato le scuse , nonostante tutti al lavoro abbiano esortato a farlo”. In serata la presentatrice ha pubblicato lo screenshot fatto a un commento di Magalli e ha continuato ad attaccarlo: “Vi prego fermatelo!!! Continua con la sua violenza verbale! Ora dà dei falliti anche ai giovani che restano a fare gli stagisti per anni”. Clicca qui per vedere quest’ultimo post.

