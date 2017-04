ADRIANO GIANNINI / Protagonista su Rai 1 con ‘Il coraggio di vincere’ (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Che fuori tempo che fa

ADRIANO GIANNINI, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: SU RAI 1 CON ‘IL CORAGGIO DI VINCERE’ (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Nella prima serata di Rai 3 viene trasmesso un nuovo ed interessante appuntamento con il talk show Che fuori tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con tanti ospiti pronti a fare il loro ingresso nel prestigioso salotto televisivo. Tra essi figura il noto attore italiano Adriano Giannini il quale avrà modo di parlare dei suoi prossimi impegni professionali con particolare riferimento al film televisivo Il coraggio di vincere che verrà trasmesso nella prima serata di Rai 1 il prossimo venerdì 7 aprile. Una pellicola prodotta da Rai Fiction con la regia di Marco Pontecorvo nel cui cast assieme a Giannini ci sono anche Nino Frassica, Nina Torresi a Yann Gael. La trama è incentrata su un ex pugile quarantenne di nome Rocco che ha dovuto vivere momenti molto difficili che non gli hanno permesso di confermare l’eccezionale talento di cui era dotato. Tuttavia il destino gli sta per dare una nuova opportunità sotto forma di un giovane senegalese che sembra avere il suo stesso talento.

ADRIANO GIANNINI, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Nato a Roma nel maggio del 1971 e figlio del celebre attore Giancarlo Giannini, Adriano inizia a lavorare nel mondo del cinema quando ha da poco compiuto i sedici anni di età come aiuto operatore nel film Evelina e i suoi figli, diretto da sua madre Livia Giampalmo. La prima esperienza come attore arriva nell’anno 2001 allorché prende parte al film Alla rivoluzione sulla due cavalli diretto dal regista Maurizio Sciarra. L’anno seguente Guy Ritchie inserisce Adriano Giannini nel film Travolti dal destino che di fatto è il remake della pellicola Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto che peraltro è uno dei più famosi film del padre Giancarlo. In questa pellicola Adriano ha l’opportunità di recitare al fianco di un’artista di grande livello come Madonna. Negli anni ha recitato in tanti altri film di successo come Baciami ancora, Una donna per amica e Il principe del deserto. In televisione è stato protagonista nell’anno 2016 del film Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo.

