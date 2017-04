ALESSANDRO GRECO / Nuovamente protagonista con il suo ‘Furore’ (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Alessandro Greco

ALESSANDRO GRECO, IL CONDUTTORE OSPITE SU RAI 3: NUOVAMENTE PROTAGONISTA CON IL SUO ‘FURORE’ (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Tra poche ore su Rai 3 viene trasmessa una nuova puntata del programma di approfondimento Che fuori tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Tantissimi gli ospiti che vi prendono parte tra cui il conduttore televisivo italiano Alessandro Greco reduce dalla prima puntata della nuova edizione del programma musicale Furore, condotta al fianco del duo Gigi e Ross. Un ritorno nel palinsesto della Rai a distanza di venti anni dalla prima edizione e con lo stesso Alessandro Greco che in sede di presentazione del format non ha saputo e voluto trattenere l’entusiasmo rimarcando: “Sono felicissimo di riaprire la discoteca degli italiani” aggiungendo come il principale obiettivo sia quello di “stare bene insieme e produrre energia positiva”. Anche il direttore di Rai 2, Ilaria Dallantana intervistata da TvZap.Kataweb.it ha enfatizzato la bontà del format: “Nel valutare, a livello internazionale, programmi di intrattenimento musicale ci proponevamo sempre programmi tipo Furore, allora abbiamo pensato di rifare l’originale”.

ALESSANDRO GRECO, IL CONDUTTORE OSPITE SU RAI 3: CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Alessandro Greco è nato a Taranto nel marzo del 1972. Da sempre animato dalla passione di lavorare nel mondo dello spettacolo ha le prime esperienze come imitatore e conduttore in trasmissione radiofoniche e televisive di emittenti private. Nell’anno 1992 si presenta ad una puntata del noto format Stasera mi butto ma nonostante le capacità non riesce ad imporsi, rimandando l’appuntamento con il successo. Nel 1995 ha un primo contratto con la Rai collaborando con il programma Unomattina estate ed allo stesso tempo gli viene affidata la conduzione di SevenShow su Italia 7. Il grande salto lo fa nel 1997 quando cattura l’attenzione del pubblico con la trasmissione Furore, condotta fino all’anno 2001. Quindi ha un periodo di vuoto televisivo che sarà spezzato da una partecipazione come concorrente al reality La talpa nel 2005 e come inviato speciale nel 2008 in Carramba! Che fortuna. Nel 2014 ha preso parte a Tale e quale show e nel 2015 è nel cast di UnoMattina Effetto estate.

