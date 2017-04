ALEX INSAM / Stampato il nuovo record italiano nel salto con gli sci (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Che fuori tempo che fa

ALEX INSAM, IL SALTATORE SUGLI SCI OSPITE SU RAI 3: SUO IL NUOVO RECORD ITALIANO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Nella odierna puntata della trasmissione Che fuori tempo che fa condotta sulle frequenze da Fabio Fazio, è ospite il noto saltatore con gli sci italiano Alex Insam che nella stagione agonistica appena conclusa ha fatto letteralmente sognare gli appassionati di questo meraviglioso sport. Alex viene con i suoi 19 anni viene etichettato dagli addetti ai lavori come un vero e proprio predestinato che nelle prossime stagioni potrà dare filo da torcere ai più forti del circuito. Il fratello minore di Evelyn Insam, ha realmente impressionato in questa prima stagione da senior soprattutto per l’incredibile costanza di rendimento che gli ha permesso di scalare tantissimi posizioni nella classifica di Coppa. Una stagione impreziosita dal nuovo record italiano portato a ben 230,5 metri. Il suo primo maestro e mentore in una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parlando della rivalità con Roberto Cecon ha sottolineato: “Con tutto il rispetto per Roberto Cecon, Alex non ha fatto ancora vedere il suo potenziale”.

ALEX INSAM, IL SALTATORE SUGLI SCI OSPITE SU RAI 3: CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Il giovanissimo saltatore con gli sci, Alex Insam, è destinato a restare per sempre negli annali dello sport tricolore in quanto è stato il primo italiano della storia a saltare oltre i 230 metri. Insam è nato a Bressanone nel dicembre del 1997 ma è residente a Selva di Val Gardena in provincia di Bolzano. La sua avventura agonistica ha avuto inizio nella stagione 2007/08 con il tesseramento nella Sci Club Gardena. Già dalle prime gare dimostra di avere enormi qualità tant’è che nel 2010 entra a far parte della squadra di salto del comitato FISI altoatesino. Ben presto entra nel giro della nazionale italiana esordendo nei circuiti di gara FIS. Nel 2012 ha vinto il titolo nazionale aspiranti mentre nel biennio successivo pone le basi per quella che potrebbe essere una grande carriera. Nel mese di ottobre del 2015 ha conquistato il suo primo titolo italiano assoluto e nel mese di novembre debutta nella gare di coppa del Mondo. Dalla primavera del 2016 fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ed ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali Juniores di Park City.

© Riproduzione Riservata.