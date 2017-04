Amici 2017 Serale / Ed.16 Vittoria eliminata (anticipazioni registrazione 8 Aprile)

amici 2017 Squadra Blu

Amici 2017, ed 16 anticipazioni registrazione serale: Vittoria Markov eliminata ma il pubblico voleva altro - La nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi (che vedremo in onda sabato prossimo 8 aprile) si è conclusa con l'addio di un ballerino, anzi dell'unica ballerina in gara: Vittoria Markov. Sul web è immediatamente polemica per colei che da molti era considerata come la ballerina più espressiva ed emozionante di questa edizione. Un'eliminazione che infatti giunge inaspettata, soprattutto visto quello che è accaduto nel corso della registrazione. Come svela il Vicolo delle News, è stato ancora una volta Mike Bird a attirare critiche in studio. Un'esibizione in particolare, in coppia con Thomas, ha scatenato le critiche di Elisa, che ha trovato il cantante distratto, tanto che l'esibizione è stata ricca di stonature e salvata soltanto dalla presenza di un bravissimo Thomas. Vittoria va quindi via, ma le ultime esibizioni di Mike Bird palesano che sia lui in evidente difficoltà, probabilmente acuita dagli scontri fuori e dentro lo studio con Morgan.

Amici 2017, ed 16 anticipazioni registrazione serale: chi vincerà questa edizione? Il colpo di scena si fa possibile - Questo porta inevitabilmente alla nascita di critiche da parte di coloro che trovano ingiusta l'uscita di Vittoria rispetto ad elementi che, a parere di molti, la meriterebbero di più visti i trascorsi. I Blu comunque non riescono a fare la "doppietta", perdendo un fortissimo elemento del loro team e lasciando nel ballo solo Andreas Muller (che resta uno dei favoriti alla finalissima) e Cosimo Barra. Determinante nella registrazione del terzo serale è stato anche il giudice speciale, Marco Bocci, che fa ritorno in un ruolo che l'ha visto protagonista anche in anni precedenti. Inevitabilmente a questo punto ci si iniza a chiedere chi possa essere il vincitore di Amici e se i pronostici possono parlare di una possibile vittoria di Federica Carta, non è da escludere il colpo di scena che, in queto caso, potrebbe essere proprio il "pupillo" di Morgan: Thomas Bocchimpani. Il più giovane (soltanto 16 anni) potrebbe essere la sorpresa assoluta di questa edizione di Amici.

